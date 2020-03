A ostravští fanoušci v předkole play-off zabrali. Na facebooku a instagramu Uniqua volejbalové extraligy mužů rozhodli o postupu loňských bronzových medailistů do play-off. Souboje v předkole proti desátému Zlínu se zúčastnilo 598 hlasujících, kteří během 24 hodin soupeře porazili na procenta 57:43.

„Je to fajn, že lidé nám fandí dál. O téhle akci jsem nevěděl, ale určitě se teď do ní také zapojím,“ prozradil Tomáš Zedník, manažer VK Ostrava.

Reprezentační smečař David Janků v předkole hlasoval. „Cíl v sezoně máme splněný,“ smál se kapitán týmu. „Za mě je to dobrý nápad, ale není to jako na palubovce. Celou sezonu jsme trénovali a pak to dopadne takhle. Mrzí nás, že jsme soutěž nemohli dohrát, ale zdraví všech je přednější,“ konstatoval Janků.

Ve druhém zápase předkola devátí Kocouři z Příbrami porazili osmé Aero Odolena Voda 53:47.

Ve čtvrtfinále play-off svede sedmá Ostrava na sociálních sítích souboj s druhým Jihostrojem České Budějovice. I když proti ní stojí loňský mistr, může ho na virtuálním českém trůnu vystřídat. „To by bylo moc hezké,“ zasnil se Janků.

Hlasování začne v pondělí. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Karlovarsko - Příbram, Brno - Kladno a Liberec - Lvi Praha.