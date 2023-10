/FOTOGALERIE/ Tleskal jí celý svět. S o tři roky starším bratrem Pavlem se na ledě jako pár protančili ke čtyřem titulům mistrů světa, dvakrát vyhráli evropský šampionát, doma neměli konkurenci. V sobotu 28. října 2023, při oslavách 105. výročí vzniku samostatné republiky, výkony bývalé skvělé krasobruslařky Evy Graham Romanové ocenil prezident republiky Petr Pavel. Medaili Za zásluhy 1. stupně v oblasti sportu převzala v Praze osobně.

Ája Vrzáňová, Eva Romanová a tehdejší premiér Václav Klaus na MS v krasobruslení v Praze v roce 1993

Rodačka z Olomouce, která žije ve Velké Británii, stále sleduje krasobruslení a ráda se vrací do Česka. Vřelý vztah má i k Ostravě, před šesti lety strávila týden v Ostravar Aréně a užívala si všechny soutěže na mistrovství Evropy. Podívejte se, co v roce 2017 o sobě prozradila.

Naše děti

Sourozenci Romanovi byli v první polovině 60. let velmi populární, od Aše až po Košice se jim říkalo „naše děti". Rodáky z Olomouce přivedl ke krasobruslení jejich otec, který jim předepisoval tréninky podle toho, kdy a kde byl zrovna volný led. První světový titul vybojovali v roce 1962 v Praze, kdy bylo Pavlovi 19 a Evě 16 let.

Eva Romanová a Pavel Roman na tréninku v roce 1961

V tanečním páru se svým o tři roky starším sourozencem, který v roce 1972 tragicky zahynul při autonehodě, dokázali v šedesátých letech minulého století úžasné věci čtyřikrát vyhráli mistrovství světa, dvakrát se stali evropskými šampiony, v roce 1962 byli vyhlášeni nejlepšími sportovci Československa.

„Když jsme přestali závodit, odešli jsme v roce 1965 oba do americké lední revue Holiday on Ice. Televizi jsme neměli, mobily, tablety ani další dnešní vymoženosti tehdy nebyly, takže jsme z toho úplně vypadli," uvedla v rozhovoru pro Deník bývalá krasobruslařka Eva Romanová.

Život v Anglii a Americe

„Když jsem skončila v revui, kde jsem se zamilovala do svého manžela (britský krasobruslař Jackie Graham pozn. red.), bydleli jsme pak na venkově v Anglii, takže jsme taky nic neviděli. I když tam měli olympijské vítěze Torvillovou s Deanem, krasobruslení v anglické televizi moc není. Potom jsme žili v americkém Texasu, kde o krasobruslení také moc nestojí. Sice jsem si sem tam v novinách něco přečetla, ale takových dobrých padesát let jsem z toho venku," dodala.

Dráha trenérky ji příliš nelákala. Jak sama přiznala, v Americe trénovala jen chvíli a spíše z nutnosti, aby dostala povolení k pobytu.

„Samotné bruslení je fajn, ale nebavila mě hlavně ta politika kolem něho. Třeba jak zacházet s rodiči, když přivedou tříleté dítě a chtějí vědět, jak je talentované. Musíte jim říct něco hezkého, protože majitelé kluziště nechtějí, abyste jim prozradili, že je to ještě brzy, pak by totiž přestali chodit. Tohle mě nikdy nelákalo," okomentovala svůj další pobyt v zahraničí hvězdná česká krasobruslařka.

1967. Sourozenci Eva a Pavel Romanovi, mistři světa v tancích na ledě, při vystoupení na Mistrovství světa v Dortmundu.

Do Texasu, kde Eva Romanová pak žila s manželem, za ní jezdila i maminka. Když pak zestárla, právě kvůli ní se na několik let vrátila do Česka.

„Koupili jsme statek v Lipnici u Plzně. Manželovi se tady moc líbilo, rádi jsme chodili na houby, ale když jsme šli do hospody, musela jsem mu všechno překládat. To mi nevadilo, jenže umíte si představit mužského, jak sedí v hospodě a musí čekat, až mu žena něco přeloží? Maminka zemřela v roce 2005 a my se potom vrátili do Anglie," vysvětlila opětovný odchod z rodného Česka, kam se ale stále ráda vrací, Eva Romanová - celý rozhovor najdete zde.