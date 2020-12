Utkání bylo od začátku v režii bývalého zápasníka nejlepší soutěže světa UFC a favorita duelu, který ho ukončil už po 122 vteřinách zápasu. „Musíte mi začít dávat opravdový fightery a nedávat mi vymyšlený hvězdičky, který nejsou,“ řval po zápase Vémola k divákům i směrem k promotérovi Ondřeji Novotnému krátce po zápase.

Pak se už uklidnil. „Škrcení? Chtěl jsem to i nechtěl. Já chtěl Mikuláška umlátit, ale říkal jsem si, jestli má dost, nemá dost, je to málo, není to málo? Kdyby to byl opravdový zápas a záleželo by na tom, tak bych to dotáhl rychleji,“ popsal Vémola průběh duelu.

Vémolu překvapilo, že se Mikulášek v závěru příliš ani nebránil. „Co jsem sledoval, cítil jsem, že se změnil. Trénoval, dřel a stával se z něj sportovec. Ale po deseti vteřinách v kleci jsem cítil, že sportovec není. Byl cítit kouřem. Nebránil se, ani když jsem měl obě nohy na něm a nesnažil se sundat koleno ani škrcení. Jako kdyby tady vůbec nechtěl být. Já při těch předzápasových videích myslel, že do toho dá vše, ale nedal do zápasu nic,“ soudil Vémola.

Podle jeho slov ho nepřekvapilo ani to, že Mikuláškův trenér Attila Végh nebyl v jeho rohu. „U Piráta (Samuela Krištofiče) byl. Já klidně zmlátím jeho kluka. Nebo mi dejte v těžké váze Budaje, mně je to jedno. Já se postavím před kohokoliv. Já nejsem vymyšlená hvězda,“ pokračoval.

„Smál se mi, že se mnou na kempu v Polsku zametali, ale to bylo dobře, protože oni mi tam na rozdíl od něj dali alespoň nějakou ránu. Za to si zasloužím titulový zápas a je mi jedno v jaké váze,“ měl jasno Vémola.

„Měli jste v Oktagonu plno hvězd - Muradov, Martínek, Dvořák. Ti nikdy neměli tolik světla, jako tyto hvězdičky, které vydrží sto dvacet vteřin a pak ukážou záda,“ dodal Vémola směrem k Mikuláškovi.

Na závěr poděkoval fanouškům a vítězství věnoval své dceři Lili.

Nepřekvapil ničím

Václav Mikulášek svou porážku uznal. „Co říct? Nebylo to podle mých představ, sežralo mě to a nebudu se vymlouvat. Byl lepší, silnější, cítil jsem, jak mě nabral, že má sílu. Nevím, proč jsem vymrzl a hned ho nenapálil, protože stát se mnou nechtěl. Hodil mě a dělal, co umí nejlíp. Nebudu se ale vymlouvat,“ prohlásil rodák z Bohumína.

„Ale víte co? Mně je jedno, že jsem prohrál. Někdy vyhraješ, jindy prohraješ, musíš žít se vším. Jeden z mých trenérů říká: Výhra potěší, prohra naučí. Chtěl bych vidět polovinu hejtrů na internetu, jak by se sem dostali,“ pronesl Mikulášek a poukázal, kde se propracoval za dva roky.

„Karlos řekl, že je pravý šampion a že chce zápasit s výzvami, já pro něj výzva nejsem, tak proč si vybral mě? Od začátku jsem věděl, že pro něj výzva nejsem. Trénoval jsem, ale jeho roky jsem dohnat nemohl. I když jsem se snažil sebevíc, stejně jsem zmrznul,“ doplnil Mikulášek.

„Je mi jedno, jak to dopadlo, vyhrál jsem už tím, že jsem ten zápas dostal. Podívejte, jaká řada Karlových soupeřů stojí za mnou. Pešta, Rusáci a podobně. Nikoho si nevybral, jen mě. Ať si vybere výzvu. Já zkusil štěstí, nevyšlo to, přesto jsem vítěz. Vím, že přijdu příště a budu lepší,“ přiblížil své pocity Mikulášek.

Brněnský galavečer nabídl i další zápasy a mimo jiné i kuriozitu, kdy souboj Pavla Salčáka s Polákem Filipem Tomczakem skončil remízou. Nerozhodl totiž ani souboj v oktagonu, ani rozhodčí.

VÝSLEDKY OKTAGON 19 (5. prosince v Brně):

Střední váha do 84 kg: Karlos Vémola – Václav Mikulášek

submise 1. kolo čas: 1:22, vyhrál Vémola

Bantamová váha do 61 kg: Lucie Pudilová – Cornelia Holm

na body vyhrála Pudilová

Welterová váha do 84 kg: Samuel Krištofič – Mateusz Strzelczyk

TKO 2. kolo čas: 0:59, vyhrál Krištofič

Welterová váha do 77 kg: Andrej Kalašník – Tato Primera

na body vyhrál Primera

Lehká váha do 71 kg: Marek Bartl – Matěj Kuzník

na body vyhrál Kuzník

Bantamová váha do 63 kg: Javid Basharat – Alexander Bezkorovainyi

submise 2. kolo čas: 4:44, vyhrál Basharat

Střední váha do 84 kg: Pavel Salčák – Filip Tomczak

Remíza

Domluvená váha do 67 kg: Filip Macek – Jerry Kvarnstörm

submise 2. kolo čas: 0:42, vyhrál Macek

Střední váha do 80 kg: Matúš Juráček – Jan Široký

TKO 3. kolo čas: 2:58, vyhrál Juráček

Střední váha do 84 kg: Lukáš Tvrdý – Michal Glos

submise 1. kolo čas: 1:20, vyhrál Glos