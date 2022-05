„Zařadili jsme se do projektu Šachy do škol v Ostravě, protože chceme, aby děti hrály šachy celý život. Pomůže jim to v rozvoji technického, matematického a strategického myšlení, rozhodování, práci s chybou i umění prohrávat. Těch pozitiv je velká spousta,“ uvedla ředitelka SVČ Korunka Jana Secová.