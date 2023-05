/FOTOGALERIE/ Nejočekávanější MMA souboj v Česku a na Slovensku za poslední léta patří Patriku Kinclovi, který ve velké bitvě trvající plných pět kol porazil na body ve vyprodané pražské O2 Aréně Karlose Vémolu. Poté vyzval ke střetu Attilu Végha. Famózním výkonem uspěl i David Kozma, který potvrdil svou formu ve weltrové váze a porazil Alexe Lohorého, dál jde v pyramidě gamechanger také Louis Glismann po vítězství nad Melvinem van Suijdamem.

Turnaj Oktagon 43 v MMA v pražské O2 Aréně. | Foto: Oktagon MMA

Vémola držel po většinu pětikolové bitvy Kincla na pletivu, nicméně sudí nakonec přisoudili větší váhu tomu, že první Čech v UFC utrpěl vícero tvrdých ran, což bylo znatelné na jeho vizáži. Prakticky okamžitě po vyhlášení výsledků pak Vémola opustil klec, nepřišel ani na tiskovou konferenci.

„Moje první slova? Byla to dlouhá cesta, která budila spoustu emocí. Nejen u mě, ale i u vás. Více se k tomu vyjádřím na tiskovce, kde řeknu, jak jsem to vnímal, a jak bych byl rád, aby to bylo v budoucnu,“ řekl ještě v kleci Patrik Kincl.

„Samozřejmě jsem přišel pro finiš, nevyšlo to, ale překlopili jsme se do taktiky, ve které to fungovalo a necítil jsem se ohrožený. Hlavně jsem ale Karla porazil v jeho vlastní hře. O to větší je to vítězství, než kdybych ho vypnul v prvním kole. Jeho hra, ve které jsem ho dokázal přejet,“ hlásil Kincl.

Zdánlivou převahu Vémoly nepokládal za podstatnou. „Demage údery jsou hlavní. Že se po mě válí, nebo pracuje na stěně? Nic nedělal. Byl zavěšený, ale to mi stačilo. Postupně jsem ho zavíral a věřil, že sudí to vidí stejně,“ hodnotil Kincl. „Takhle to je. Tohle je Karlův styl, takhle zápasí. Pokud mu nedovezete někoho, na kom si udělá jméno v prvním kole, tak tohle budete vídat v jeho zápasech s vyrovnanými soupeři. Myslím si,“ pokračoval, přičemž výzval k duelu Attilu Végha.

„Viděl jsem tady Attilku! Asi jsi přišel o prosincový zápas,“ smál se Kincl s narážkou na to, že v závěru roku byla v plánu "odveta století", kterou měl slovenský bijec obstarat právě s Vémolou. „Uvidíme, co poví Oktagon, co povíme my… Chtěli byste to vidět?“ ptal se Attila Végh publika v O2 Aréně, přičemž odpovědí mu byl aplaus.

Vítězství slavil i David Kozma. Karvinský rodák ovládl proti Francouzi Alexi Lohorém u sudích všechna tři kola a postoupil do semifinále pyramidy gamechangeru. „Čekal jsem těžší zápas. Užil jsem si to stejně jako v Ostravě," popisoval. „Lohoré se těžko dokončuje, je houževnatý, nechtěl jsem se vysypat. Je pro mě důležitý posun, nechtěl jsem riskovat chybu,“ ohlížel se zpět Kozma.

„Do dalšího kola bych si přál Jungwirtha,“ ohlásil Kozma, vedle něhož jde dál i Dán Louis Glismann, který si poradil s Melvinem van Suijdamem. Další rodák z Moravskoslezského kraje – Matěj Kuzník – padl na body s Polákem Legierskim.

Výsledky Oktagon 43:



Patrik Kincl - Karlos Vémola

Vítěz: Kincl na body



David Kozma – Alex Lohoré

Vítěz: Kozma na body



Louis Glismann – Melvin van Suijdam

Vítěz: Glismann na submisi v 1. kole



Robert Bryczek – Lee Chadwick

Vítěz: Bryczek na KO v 1. kole



Mateusz Legierski – Matěj Kuzník

Vítěz: Legierski na body



Robert Pukač – Miroslav Brož

Vítěz: Brož na body



Giovanni Melillo – Marek Mazúch

Vítěz: Mazúch na KO ve 2. kole



Liam Etebar – Amiran Gogoladze

Vítěz: Gogoladze na body



Daniel Toledo – Marc Doussis

Vítěz: Doussis v 1. kole na submisi



Ahmed Vila – Kim Thinghaugen

Vítěz: Vila v 1. kole na submisi



Matěj Daněk – Endrit Brajshori

Vítěz: Daněk na submisi ve 2. kole