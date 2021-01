„Jsme na to zvyklé od dětství, mamka mě trénovala strašně dlouho v BK Havířov, takže to pro nás není nic nového,“ usmívá se jednadvacetiletá Natálie, úspěšná česká reprezentantka v kategoriích mládeže. „Je to fajn, dlouhou dobu jsme byly rozdělené,“ dodává talentovaná rozehrávačka.

Předtím se na jedné palubovce sešly vloni v létě. „Než jsem odletěla do Ameriky, připravovala jsem se s Havířovem a mamka mi pomáhala. Celé prázdniny jsme makaly spolu na střelbě a dalších věcech,“ připomíná, že Iveta Rašková je kromě SBŠ Ostrava zároveň trenérkou ligových žen Havířova.

„Abych pravdu řekla, tak vůbec nevnímám, že Natálka je moje dcera. Odmalička jsme si řekly, že když to nepůjde, nemůžeme být spolu. Obě jsme si to nějak přebraly a myslím, že své role zvládáme. Můžu odpřisáhnout, že to máme oddělené,“ tvrdí se smíchem trenérka.

„Třeba cizinky v našem týmu ze začátku ani nevěděly, že jsme matka a dcera,“ potvrzuje Natálie její slova. Jaká je k ní Iveta během tréninků a zápasů? „Asi možná někdy trochu přísnější, občas si to vyslechnu i doma,“ líčí dcera.

„Vždycky se snažím, aby pocit, že je to moje dcera, nikdo neměl, a věřím, že se mi to daří. Kdyby to bylo jinak, měla bych problém já, takže to nemůžu vůbec dopustit,“ má jasno zkušená trenérka.

I kdyby měla Natálie na nějakou věc jiný názor, odmlouvat před spoluhráčkami si nedovolí. „Jsem ta, která nejvíc nemůže,“ směje se rozehrávačka. „Řekneme si to pak třeba večer doma, ale na tréninku to neexistuje. O basketu se doma bavíme furt, ale vůbec mi to nevadí, máme to tak už dlouho,“ vysvětluje Rašková mladší.

„U nás je basket na denním pořádku. Bylo to tak vždycky, ať se to týkalo přímo nás, nějakých jiných týmů nebo mezinárodní úrovně, tak vždycky to doma probíráme spolu,“ souhlasí maminka a trenérka v jedné osobě.

Dcera zatím úspěšně kráčí v jejích basketbalových stopách a není se čemu divit. V době, kdy Iveta Rašková byla rozehrávačkou Havířova, doprovázela ji Natálie už od školky do haly na tréninky. „No, ale moc jí nedoporučuji roli trenérky. Je to náročné na čas, hodně tím strádá rodina. Spíš, aby se v životě věnovala něčemu jinému než trenérství,“ říká Iveta Rašková.

Dcera studuje aplikovanou informatiku na Ostravské univerzitě a na palubovce se snaží vybojovat si nominaci do akademického výběru ČR.

„Univerziáda je velká akce a zážitek, ještě dvakrát by mi to mohlo vyjít. Do reprezentace žen je to na mém postu hodně složité, většinou tam bývají hráčky třeba z USK Praha, které mají zkušenosti z Euroligy. Je to trnitá cesta, ale někdy v budoucnu bych se moc ráda podívala alespoň na nějaký kemp širšího výběru žen,“ přibližuje svůj cíl jednadvacetiletá odchovankyně havířovského basketbalu.