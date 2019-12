Ostrava – Porazily Mladou Boleslav a Chomutov, ve středu se basketbalistky SBŠ Ostrava v lize radovaly potřetí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V dohrávce 1. kola doma vysoko přejely Strakonice 90:45. „Je to houževnatý soupeř, vždycky s ním bojujeme o každý míč. Dnes ale nepřijel v nejsilnější sestavě. Mají poloprofesionální tým, některé hráčky pracují, a dnes jim chyběla rozehrávačka, která hru uklidní a rozdá balony. I to je důvod tak velkého rozdílu,“ upozornil trenér SBŠ Ladislav Pavlát na oslabení hostů. „Strakonice jsme přehráli dobrou obranou a rychlým přechodem do protiútoku, ze kterého jsme získali 24 bodů. Navíc dnes 25 bodů uhrála lavička, což se nám v této sezoně ještě nestalo,“ potěšilo Pavláta. Ostrava je v tabulce sedmá a v 9. kole ligy zamíří v sobotu do Prahy na palubovku páté Slavie. (ro)