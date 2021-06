„Předčilo to očekávání všech, včetně těch mých, takže z toho mám jen pozitivní pocity,“ říká v rozhovoru pro Deník Novotný. „Byl jsem přesvědčený, že to bude super turnaj, byť tomu mnozí nevěřili. Také jsem tipoval, že David vyhraje titulový zápas na body,“ pokračuje rodák z Ostravy.

Co ještě?

Povedly se všechny duely a skvěle do toho zapadl i jinak nudný zápas Jaloviara s Montagnacem. Kdyby byl na turnaji, kde je hodně bodových výsledků, vadil by. Tady ale zvláštním způsobem vyčníval v bitvě kluka, který má jen jednu zbraň, a úplně zatuhl v čemkoliv jiném, proti chlapci, který je komplexnějším MMA bojovníkem. Ale celkově tam bylo těch aspektů více.

Třeba návrat diváků?

Jasně. Ti byli hladoví a v pěti stovkách lidí byli schopni vytvořit atmosféru vyprodané O2 Arény. Hrálo to obrovskou roli i pro mě jako moderátora. Spousta lidí mi řeklo, že jsem se do toho víc opřel, což jsem na první dobrou necítil, ale samozřejmě, že to tak bylo. Když dostáváte okamžitou zpětnou vazbu, tak je to ještě lepší, i kluci se do toho víc opřeli. Vždyť každý druhý slavil výhru tím, že skočil na břevno oktagonu. Všechno prostě spolu souvisí. Tohle byl unikátní moment, kdy se lidé vrátili po patnácti měsících a to vytvořilo něco speciálního. Sice to ještě může chvíli trvat, ale už se to nebude opakovat. Hladovost fanoušků, zápasníků, našeho personálu, vzrušení. Prostě jako první sex. (usmívá se)

Jaké bylo po vašem obligátním emotivním výkřiku „jedeme bomby“ slyšet ohlas z tribun?

Myslím, že bylo slyšet, že si to ti lidé dali se mnou, což na běžných turnajích nebývá zvykem. Neříkám, že si to zakřičí pár lidí, ale jak jsme zvyklí na těch deset tisíc a víc, tak si to zařve tisícovka, dvě. Když je to hodně vyhecované, tak třetina haly. Ale teď to bylo v tom malém prostoru sto procent, a to vás zvedne.

Výkonem večera byl David Kozma. Souhlasíte, nebo byste to dal někomu jinému?

Nikomu jinému to dát nešlo. Tohle byl zápas, který v momentě, kdy skončil, se stal legendou. A nejen na úrovni naší organizace. O takovém titulovém zápase sní každý promotér, že se dva borci ze širší světové špičky své váhy štípou jak blázni a vše je jinak, než člověk čekal. První dvě kola měla být Apolla, pak to Kozma měl začít otáčet, jenže se stal opak. Navíc byl Kozma na hranici přežití, spíše už daleko za ní, ale zázračně se zachránil a v pátém kole do něho vletěl a pro sebe rozhodl. Kdybyste se díval na hollywoodský film, řeknete si, že je to na nic a proč to takhle udělali. Zase Rocky a pitomý příběh. Jenže teď je to realita.

Takže Kozma jako Rocky?

Určitě. Byla to taková bitva dobráka se zlounem, nahoru dolů, brutální obraty, kdy přežijete věc, která se přežít nedá. Myslím si, že to tyto hollywoodské scénáře mělo.

Když se ohlédneme za zápasem, i David Kozma Deníku přiznal, že kdyby ho Apollo ve 4. kole místo škrcení stále bil, bylo by nejspíš hotovo. Máte na to podobný pohled?

Asi by to tak bylo. Byl to kritický moment, kdy David mu dal záda, Apollo měl nohy na oba háčky, pokud se nepletu, nebo minimálně David tam byl na ně otevřený. Tam kdyby Apollo přidal přes ruce čtyři pět úderů a znemožnil mu se protočit, nezačal ho škrtit, tak by to Honza (Voborník – rozhodčí) musel ukončit. Krve tam už tak bylo moc a vypadalo to špatně. A v té chvíli to všichni vzdali. Tedy kromě Davida. Celá hala byla už za hranou, ale on byl v té chvíli jediný člověk ve vesmíru, který nikoliv. Naštěstí byl ten správný. (směje se)

Být rozhodčí, ukončil byste to?

Ne, to ne, ale viselo to ve vzduchu. Kdybychom k tomu mohli dát grafiku jak ve videohrách, kde vám ubývá život a zbývá poslední čárka, a víte, že jakmile se ten druhý trefí, tak je to v háji a lehnete, tak to byla situace Davida. Akorát Apollo byl už tak v háji, že to nedokázal správně vyhodnotit.

Přiznal jste, že pro Davida Kozmu máte slabost. Jak jste to prožíval?

Pocit nechám na lidech, ale myslím, že jsem byl jedním z mála, kdo po čtyřech kolech říkali, že to může být 2:2. Trenéři a všichni okolo si mysleli, že David vede 3:1, já jsem mluvil, že klidně, ale pozor, může to být i po dva. Snažím se být vždy maximálně objektivní, já si to takhle v hlavě stanovím už před turnajem, když skládám zápasy. V té době vím, že budu mít skvělého šampiona a je jedno, kdo to bude. Jistě, pro organizaci jako je Oktagon je lepší, když domácí borec porazí světového. Světový je ale zase lepší pro zahraniční trh. Jednoho jsme už měli, Poláka Legierského, a bylo to fajn. Sám pro sebe si vevnitř nastavím pravidla, ale přiznám se, že David je tak trochu i mé dítě.

Asi toho máte za sebou dost, vidťe?

Já jsem to byl, kdo za ním šel, ponoukl jsem ho v Praze, dotáhl do Primmat Gymu, a zažil jsem s ním spoustu zápasů. Na domácí půdě jsem byl snad u osmdesáti procent, spíše víc. Většinu jsem jich také vyhlašoval, tančil jsem s ním dlouhé noci po vítězstvích. Věřím, že to není vidět navenek, ale uvnitř mne je ten pocit jiný. To nebudu říkat, že ne.

Oktagon 24, Brno, MMA, 29. května. Ondřej Novotný. Foto: Oktagon MMAZdroj: Deník/David Hekele

Už se mluví, kdo by tak mohl být jeho dalším soupeřem. David Kozma řekl, že by mohl vzejít i z pyramidy. Opravdu?

(pousměje se) Nevím, co David vymýšlí za pyramidu, ale já ji v hlavě nemám. To je v MMA pro promotéra ošidná věc, v podstatě padesát na padesát, že to vyjde. Nemyslím si, že se to stane. Jediné, co Ostravákům mohu slíbit je, že když už budou rok a půl čekat se zakoupenými vstupenkami na turnaj, tak další Davidova obhajoba bude 5. prosince ve vyprodané Ostravar Aréně. Zůstává patnáct set lístků. A jestli to teď lidé čtou, asi chápou, že by měli jít na Ticketportal a koupit si ho, protože si umím představit, co po takovém zápase teď na jeho domácí půdě z toho bude.

Platí, že „weltr“ je nyní výkladní skříní Oktagonu?

Bezpochyby. Teď je to naše nejsilnější váha, která je na světové úrovni. Ale věřím, že se během roku dáme do podobné podoby i další kategorii, aby byly dvě. Myslím, že máme i výborný bantam žen, ale tam to lidé tolik neřeší. Není to tak hluboká váha ve smyslu počtu žen, ale máme tam světové kalibry. Když řeknu, že napříč organizacemi je to třetí nejlepší bantam, plést se nebudu.

Po výhře nad Italem Nosigliou vyzval Viktor Pešta na dálku Mikhaila Ragozina. Překvapilo vás to, nebo jste to čekal?

Asi si umím spočítat jedna plus jedna, to jsem ale nevěděl. Ale je to fajn. Ragozin k tomu vydal nějaký nesmysl, že tím Pešta chrání svého kámoše Vémolu, ale i řekl, že se tomu nebrání. Proto až si trochu odfrknu a usedne prach, se o tom začneme bavit. Proč ne?

A co bitva Naruszczka v. Vémola? Bude to vyrovnaný boj, nebo to skončí podobně rychle jako obvykle?

Rychle to končí proto, že Karlos je unikátní. Lidé přejí úspěch, ale jen po určitou dobu. Když jste nahoře dlouho, začnou přát neúspěch, protože je to nuda. A zajímavé je, že u Karlose je to nuda i tehdy, pokud mu dáme soupeře, kterého veřejnost chtěla.

Tak tomu bylo u Václava Mikuláška a Milana Ďatelinky…

Dali jsme mu Mikuláška, a říkalo se, že jsme okradli Ďatelinku. Když jsme mu dali i jeho a on ho setřel, udělali jsme souboj dvou chlapíků, kteří za sebou něco mají a jsou daleko kvalitnější než zbytek střední divize. A ozývá se, že je to málo. Sto padesátý člověk na světě je málo. A pak, že se vyhýbáme Ragozinovi. (pousměje se) Až třeba Karlos přejede Naruszczku, byť si myslím, že to bude těžký zápas, budou hlasy: „No, vždyť jsme to říkali, že ho přejede.“ Z toho si ale už nic nedělám. Realita je taková, že Naruszczka je obrovsky složitý protivník, to ukázal o víkendu a já se na ten duel těším. Bude to pro Karlose pořádná prověrka.