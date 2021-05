„Celý Jirka,“ usmívá se na úvod rozhovoru Novotný a odkáže se na prohlášení dvojnásobného šampiona UFC Daniela Cormiera.

„D.C. to popsal asi nejlépe, když řekl, že je to lavina, která s sebou strhne všechno, co se jí postaví do cesty. Reyes vlastně neudělal chybu, šel velmi dobrý zápas, vše trefoval. Tak jako dřív, kdy koho měl před sebou, toho to bolelo, zastavovalo nebo skládalo. Jirka se ale dostal do stavu těla a mysli, že ani inkasování takových bomb nemá znamenat, že by ho to mělo jakkoliv zastavit. Že by je měl brát nějak zvlášť v potaz,“ přibližuje Ondřej Novotný, jak on vnímal toto střetnutí.

„A to je stav, který pro jeho soupeře znamená šílenství, protože když trefíte své nejlepší rány a na druhé straně se nic neděje, krade vám to fyzičku a hlavně podrývá psychiku. To je nejdůležitější. Pak jste blíž prohře než kdykoliv předtím. V tom je Jirka jedinečný,“ popisuje Novotný.

On sám nevylučoval, že by o vítězi mohly rozhodovat až body. V samotném duelu pak viděl Novotný dva momenty, kdy toho měl Procházka po ranách protivníka viditelně dost. Jenže brněnský rodák údery v prvním i druhém kole ustál a výsledek byl nakonec úplně jiný, než by v té chvíli kdokoliv předpokládal. „To, co Jirka předvádí, se nedá čekat. Proto jsou z toho všichni mimo. Zdá se, že jde o přírodní úkaz,“ zasměje se Novotný.

„Těžko šlo předpovídat, jak vše dopadne. Je jednoduché říct, že to bude zase K.O. ale když se v tom byznysu pohybujete dost dlouho, tak se tohle ukáže málokdy. Co jsem čekal bylo, že i Jiřina schytá spoustu ran a bude ho to bolet, což se potvrdilo. V tom jeho samurajovskem pojetí je to ale něco, co ho těší,“ míní promotér.

„Že ale vyhrál, mě určitě nepřekvapilo, protože je strašné tvrdý a dokáže stát, i když když do něj vysypou své nejlepší rány. A pak rozdá to nejlepší ze sebe,“ dodává Ondřej Novotný.

Zápas o titul, o kterém se brzy začalo nahlas mluvit, by Procházkovi přál. „To není na mě, ale na Danoví (Whiteovi, šéfovi UFC) a matchmakerech, je to otevřené. Zatím jsou to ale jen řeči, protože by museli vynechat Rakiče,“ soudí Novotný.

„Na druhé straně i to se může stát, protože za Jirkou začíná stát pěkný příběh. Vždyť po dvou zápasech bitvu o titul snad ještě nikomu nedali, v polotěžké váze tedy rozhodně ne. Zároveň tam nikdo není zajímavější a Dana to chápe. Rakič určitě není prodejnější, už vůbec ne po tomto zápase,“ upozorňuje Ondřej Novotný a připomíná, že kromě současného šampiona polotěžké váhy Jana Blachowicze z Polska a Brazilce Glovera Teixeiry se jemu žádní jiní borci pro Procházku nerýsují.

„Dál jsou tam kluci, kteří žádné velké série za sebou nemají,“ vysvětluje. „Pro Jirku je ta cesta doslova vydlážděná, protože má za sebou šňůru vítězství, neprohrál snad pět let, jestli se nepletu, takže to dává i promotérsky smysl. Do skládačky vše zapadá,“ myslí si Novotný.

Česko-polský souboj by sice podle něj Amerikou moc nerozonoval, jiné by to však bylo v regionu střední Evropy. „Nicméně i to je pro UFC zajímavé,“ podotýká Ondřej Novotný.

„Myslím si, že bude záležet, jak dopadne zápas Blachowicz – Teixeira. Podle mě by to ale mohlo vyjít na 65 procent ku pětatřiceti, že příští Jirkův zápas bude titulový,“ uzavírá šéf Oktagonu.