„Je to na ho*no,“ pousměje se v rozhovoru pro Deník. „Ale za stávající reality to nešlo,“ přiznává vzápětí promotér největší tuzemské organizace MMA, který navíc přišel o titulový zápas mezi obhájcem pásu Davidem Kozmou a Ivanem Buchingerem kvůli zranění druhého jmenovaného.

Slovenského bojovníka tak v sobotu 4. prosince nahradí srbský veterán UFC Bojan Veličkovič. „Jasná volba,“ říká Novotný.

Buchingerův sen ukončilo zranění, Kozmovi se o titul postaví srbský veterán UFC

V posledních dnech a hodinách se asi moc nenudíte, co?

Je to na ho*no. (usmívá se) Celkově je těch špatných zpráv a věcí dost, fakt dost. Pořád se to opakuje. Vždycky věříte, že vám nelžou, nekecají, že ten turnaj bude moci být. Všichni ujišťují, tak do toho narvete plno úsilí, snahu, peníze a pak řeknou: „Hm, sorry. My jsme nevěděli.“ Zranění Ivana je něco jiného, to prostě patří ke hře. Je to zlo navíc, ale něco, s čím se počítá, že se může stát. Je to mrzuté, že to vše jde ruku v ruce, ale na to si stěžovat nejde. Je to smůla a jak se říká: „Čert s*re na jednu kupu.“ Holt to tak je, máme fantastickou náhradu, takže je to snesitelné.

Byl Bojan Veličkovič jasnou volbou?

Věděli jsme, že pokud se něco takového stane, tak vzhledem k tomu, že se připravoval na zápas, a je navíc trojka váhy, bude první volba. A je to plnohodnotná náhrada. Jednoznačně. V sedmdesát sedmičce patří k tomu nejlepšímu na světě, dříve byl spíše v osmdesát čtyřce. Bojovník absolutní světové úrovně.

Ani počtvrté to nevyšlo! Oktagon a bitva Kozmy s Buchingerem v Ostravě nebude

Myslíte, že půjde o další pětikolovou bitvu?

Buď bude konec v prvním kole, nebo se pojede na plných pět. Takhle bych to řekl. To jsou asi dva jediné scénáře. Ale spíše věřím dlouhému zápasu.

Vše bude v Brně, nepovažujete už Ostravu za prokletou?

Určitě ne. Lidé se ptají, proč jsme to neudělali v Ostravě, jen v menší hale. To je jednoduché. Jednak nechci, aby si kupovali dva lístky na jeden turnaj, a navíc Ostrava je momentálně v takových covidových sra*kách, že by nebylo dobré dělat akci pro dva, tři, čtyři tisíce lidí. Problém je i obsazenost, logistika. Není to jen o změně haly.

Šéf Oktagonu Novotný: Diváci? Jako první sex. Zápas Kozmy se stal legendou

Bylo složité učinit to finální rozhodnutí?

My samozřejmě věřili, že to tam bude, ale v momentě, kdy se vyhlásí, že nemůžete mít PCR test, který je tím nejprůkaznějším, tak je to debilní rozhodnutí. Jde to proti logice. Třebaže to tak cítíme a myslíme si, že se jde zase proti jednomu odvětví, na které se navíc pak každý chytá. Každý ze všech těch politiků a dalších lidí chce lístky, chtějí u toho být a tváří se, jak vám pomohli. Ale v momentě, kdy je potřebuješ, se na tebe všichni vykašlou. Tak to ale prostě je, a když nemohou být PCR testy, tak to nejde udělat v Ostravě. A pak je spousta dalších důvodů okolo, které bych vyjmenovával hodinu. Prostě ten turnaj je dnes už tak velký, že nepísknete a během pár dnů to neuděláte jinde. Věřili jsme, že to bude v Ostravě, ale Brno jsme měli jako variantu.

Myslíte, že je v ohrožení i turnaj v pražské O2 Aréně 30. prosince?

To je zase to samé. Bavili jsme se se všemi institucemi a říkají, že je to v pořádku. Vše bylo bylo být O.K. Jestli to tak bude, je druhá otázka. Jsme připraveni to zase případně přesunout. Ale nerad bych.

A pro Ostravu máte aspoň měsíc v příštím roce, kdy by se Oktagon mohl uskutečnit?

Ne, řešíme to, protože Ostraváci věří, že budou v play-off hokejové extraligy, takže tam už je hodně zarezervovaných termínů. Uvidíme. V této chvíli je to těžké a nejde to říct.