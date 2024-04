„Tohle je doklad toho, že mladí hráči už jsou schopni porážet zkušené borce a že jsou zkrátka silní,“ chválil své svěřence hrající kapitán NH Ostrava Miroslav Bindač, který je k nečekanému úspěchu dovedl s asistentem Dušanem Koláčkem.

Základní kámen k postupu položili mladí Ostravané v Praze. Úvodní duel čtvrtfinále vyhráli 3:2, když bývalého českého reprezentanta Jiřího Vráblíka porazili 3:2 Kadlec a po něm Květon. Rozhodující třetí bod pak zařídil Kadlec v utkání s Tomášem Konečným. I když se pro osmnáctiletého ostravského stolního tenistu nevyvíjelo dobře, dokázal nepříznivý stav 0:2 po boji otočit na konečný výsledek 3:2.

Baník ovládl derby na Bazalech a je novým lídrem místo Karviné. Podívejte se

V odvetě tým NH Ostrava využil i výhodu domácí haly ve Varenské ulici, která praskala ve švech. Byla to znovu obrovská bitva s nádhernými výměnami i pořádné nervy ve skvělé atmosféře, kterou vytvořili fanoušci i samotní hráči. A na závěr ohromná radost domácích stolních tenistů z postupu do semifinále.

Úvodní dva body odvety zařídili Kadlec vítězstvím nad bývalým českým reprezentantem Jiřím Vráblíkem 3:1 a ukrajinský stolní tenista Oleksandr Tymofieiev, který porazil slovenského reprezentanta Jakuba Zelinku 3:2. O rozhodující třetí vítězný bod se opět postaaral Kadlec, tentokrát Konečného porazil 3:0.

Vítkovice oznámily nové trenéry. Střídačku povede Bruk, jaké má asistenty?

„Víťa Kadlec předvedl famózní výkony. Myslím, že už Ondra Květon mohl vyhrát první zápas a třeba by to bylo 3:0. Ale ono je to jedno, postoupili jsme, jsem z výkonů našich hráčů nadšený a pro mne osobně to byl obrovský zážitek,“ radoval se po čtvrtfinálové odvetě Miroslav Bindač, hrající kapitán NH Ostrava.

Semifinále play-off extraligy začne ve čtvrtek 25. dubna za stoly Chodova, odveta v hale ve Varenské ulici se bude hrát ve čtvrtek 2. května. Zaskočí mladí Ostravané dalšího favorita a probijí se do Superfinále 1. června v Plzni?

Extraliga boxu se vrátila do Ostravy, další zápas se koná 4. května v Clarionu

O postup do semifinále bojují také stolní tenistky TJ Ostrava KST. První zápas s SK Dobré prohrály 1:4, teď je 19. dubna čeká domácí odveta čtvrtfinále v hale ve Varenské ulici.