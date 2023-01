„Dnes fantastický zápas a skvělý výsledek proti silnému soupeři. Musím pochválit všechny hráčky za bojovnost a za to, že jsme nesložili zbraně a pořád věřili v postup. I když můžeme hrát ještě lépe a důsledněji, moc se těšíme do Teplic,“ radoval se z postupu Zdeněk Pommer, trenér Ostravy.

Warisch obhájil české olympijské zlato. Vzor? Nathan Chen. Vyhrál i Vršek

Jeho se tým se v této sezoně utkal s Prostějovem dvakrát v extralize a oba zápasy prohrál (0:3, 1:3). Vyšlo to až na třetí pokus, navíc v dramatickém pátém setu. Základním kamenem výhry bylo podání, kterým Ostrava nasázela mistryním dvanáct es proti jejich sedmi.

„Tie-break už je o štěstí a my jsme byly ty šťastnější. Jsem za to neskutečně ráda, protože Final four se nehraje jen tak každý den. Těšíme se na to a chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ připomenula univerzálka a kapitánka vítězek Sandra Skřivanová, která byla s 27 body nejúspěšnější hráčkou čtvrtfinále, že od stavu 13:14 Ostrava odvrátila tři mečboly Hanaček, aby pak využila svůj první pokus duel zakončit.

Medailová žeň v Itálii: ke stříbru snowboardistka Keclíková přidala i zlato

„Bylo to velké drama. Myslím si, že jsme měli využít více zkušeností. Zvítězil elán mladších hráček Ostravy, pro mě je zklamání, že jsme se nedostali dále,“ přiznal Miroslav Čada, kouč Prostějova. Oba celky si vzájemný souboj zopakují 4. února v rámci 24. kola extraligy, hrát se tentokrát bude na Hané.

Dalšími účastníky Final Four v Teplicích jsou Olymp Praha, Olomouc a obhájkyně trofeje z KP Brno.

Ostravská snowboardistka Keclíková má stříbro z evropské olympiády mládeže

Český pohár volejbalistek - čtvrtfinále:

TJ Ostrava - Prostějov 3:2 (20, -23, 17, -23, 16)

Rozhodčí: Kubinec a Ištvanech, čas: 131 min., diváci: 120.

Ostrava: Buvinič 8, Jedličková 15, Skřivanová 27, Bauerová 12, Hadáčková 15, Kašparová 4, libero Jančová - Dabrowska, Výtisková 1, Chládková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Prostějov: Meidlová 10, Loff 17, Bajusz 3, Nikolova 6, Trnková 17, Silva 11, libero Stavinohová - Nováková 4, M. Smolková 4, J. Smolková 4. Trenér: Miroslav Čada.