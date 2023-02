Diana Jamborová se věnovala hlavně snow volejbalu. „V únoru společně s Francovou, Dražanovou a Jirovcovou skončily na mistrovství republiky v Brně na druhém místě. Následně vyrazily na tour do rakouského Wagrainu, odkud se s Francovou, Dražanovou a Budinskou vracely se zlatou medaili na krku. V evropské konkurenci to byl nečekaný, ale zasloužený úspěch,“ vyzdvihl Otakar Kotyza, předseda BV Karviná, triumf v prestižním turnaji.

„Nyní má Diana pauzu, neboť v červenci čeká radostnou událost,“ prozradil, že Jamborová se nyní chystá na roli maminky.

Volejbal na sněhu? Zábava, říká karvinská hráčka Jamborová po triumfu v Alpách

Karin Žolnerčíková, mladší sestra Diany Jamborové, bývalá hráčka šestkového volejbalu v extraligové TJ Ostrava, už druhý rok studuje na americké univerzitě Stetson na Floridě a přednost dává beachi na písku. „V Americe trénuje společně s hráčkami z Lotyšska, USA, Kanady, Brazílie a Polska pod trenérkou Kristinou Hernandez,“ vysvětlil Otakar Kotyza s tím, že její tým hraje univerzitní soutěž NCAA.

„Vloni děvčata vyhrála konferenci ASUN a odměnou jim byl postup do finále NCAA, kde v konkurenci šestnácti nejlepších týmů z celých Spojených států po velkých a napínavých bojích obsadila deváté místo. Karin získala prsten pro nejlepší hráčku turnaje. V prvním roce jejího působení za ‚velkou louží’ je to obrovský úspěch a další výzva do usilovné práce,“ potěšily předsedu BV Karviná skvělé výkony Žolnerčíkové.

Z haly na písek, salto přes kapotu a pád. Žolnerčíková se přesto loučila bronzem

„Po návratu z USA začátkem května se Karin zapojila do turnajů na českých plážích, které absolvovala s více hráčkami,“ řekl Otakar Kotyza a připomenul, že s parťačkou Kylie Neuschaferovou obsadily na písku v Praze druhé a v Brně třetí místo, s Michaelou Kubíčkovou na Slováckém létu v Uherském Hradišti skončily třetí. Teď už Žolnerčíková znovu pokračuje v dalším studiu za oceánem.

„Těšíme se na příští sezonu, neboť se domlouvá spolupráce Karin s Alžbětou Tomášovou ze Sokola Brno. Nyní se děvčata připravují individuálně kondičně i na písku, spolu by měla trénovat pod skvělým koučem Michalem Provazníkem,“ přiblížil předseda karvinského klubu plány na letošní léto.