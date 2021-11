Rozehrávač Opavy ve své reprezentační derniéře zaznamenal dva body, nejlepším střelcem Česka i celého zápasu byl Tomáš Kyzlink s 21 body, na litevské straně kraloval Mindaugas Kuzminskas s 13 body.

Po nadějné první čtvrtině, kdy Češi vedli až o osm bodů, a po jejím skončení o čtyři, byla druhá desetiminutovka v režii hostů. Domácí nevyužili několik nadějných šancí, Litevcům se tak podařilo zvrátit skóre, a utekli až na poločasový rozdíl třinácti bodů. Řady českého týmu se navíc ztenčily zraněním nohy tahouna Davida Jelínka.

Ani za zdánlivě ztraceného stavu se však Česko nevzdalo, ve třetí části stáhlo rozdíl až na čtyři body, v úvodu závěrečné čtvrtiny pak dokonce vyrovnalo trojkou Palyzy a poté chvíli o bod vedlo. Soupeře se domácí pak drželi až do konce, nedokázali však naklonit skóre na svou stranu. Definitivu české porážce pak daly trestné hody Arnase Butkeviciuse 40 vteřin před poslední sirénou.

„Prohra o osm, trojka z půlky v závěru byl takový hřebíček, ale myslím, že se nemáme za co stydět. V prvním poločase jsme tekli na obranném doskoku, soupeř získal náskok třinácti bodů, ale bylo vidět, že to nechceme pustit. Výborní diváci nás hnali, dokonce jsme šli do vedení o bod, ale pak už je to o šťastném nešťastném rozhodnutí. Bohužel dostali jsme trojku, k tomu dvě ztráty. To si proti takovému soupeři nemůžeme dovolit. To nás stálo zápas,“ uvedl asistent trenéra českého týmu Petr Czudek.

Češi se museli vyrovnat s tvrdostí Litevců. „Bosňané byli ale ještě tvrdší, agresivnější, to nás na dnešek připravilo. Věděli, že to na nás platí, vyrovnali jsme se s tím ale dobře. Třeba Tomáš Kyzlink,“ poukázal Czudek s tím, že tým zasáhla ztráta Jelínka.

„Je nás málo a když nám vypadne takhle důležitý hráč, na sebevědomí to nepřidá. Bylo vidět, že jsme dole. Jeho body nám chyběly, navíc se zranil po nesportovním faulu. Místo toho, abychom šli na tři body, tak dostáváme z rychlého protiútoku. Ve výsledku to je rozdíl šesti bodů,“ připomněl Petr Czudek.

„Vyrovnali jsme se s tím, bylo z toho drama. Škoda. Máme bilanci nula dva, uvidíme, kdo bude moci přijet příští rok. Nedá se nic dělat. Musíme bojovat s tím, co máme,“ dodal Czudek.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

ČR - Litva 66:74 (23:19, 32:45, 50:54)

Nejvíce bodů: Kyzlink 21, J. Bohačík 13, Peterka 9 - Kuzminskas 13, Echodas 12, Zukauskas 11. Fauly: 21:21. Trestné hody: 15/9 - 19/14. Trojky: 5:6. Doskoky: 39:45. Diváci: 1000.