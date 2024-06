/FOTOGALERIE/ V Ostravě se narodila, a pokud má volno, jezdí sem stále za rodinou i kamarády. Tentokrát je to ale pro plážovou volejbalistku Barboru Hermannovou jiné. Ve městě, kde začínala s klasickým volejbalem, bude hrát na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024 nejvyšší světové úrovně Elite 16. Už pošesté.

Tisková konference k volejbalovému turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro, 4. června 2024, Ostrava. Český pár Barbora Hermannová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pláž v Dolních Vítkovicích zná třiatřicetiletá hráčka velice dobře, historicky první turnaj v roce 2018 s někdejší spoluhráčkou Markétou Nausch Slukovou vyhrála. Vloni i předloni pod vysokou pecí bojovala s parťačkou Marií-Sárou Štochlovou. Divokou kartu do hlavní soutěže mají současné české jedničky i letos.

„Jsme vděčné a nadšené, že jsme tu šanci dostaly. Patříme mezi týmy kategorie challenge a na vlastní body bychom se mezi elitu nedostaly. Pro nás je to skvělá možnost poměřit si síly s týmy, s nimiž si běžně nezahrajeme,“ vysvětlila ostravská rodačka.

„Letos na mě nějak padá nostalgie z toho, jaká je čest tady být a vidět všechny lidi, kteří se na tom podílí, kolik starostí a práce s přípravou takového turnaje mají,“ dodala pětadvacetiletá Štochlová.

Minulá sezona skončila pro český pár předčasně, Hermannovou trápilo bolavé rameno, Štochlovou zánět v noze. „Pořádnou přípravu jsem začala až v únoru. A v momentě, kdy jsme zase začaly hrát, tak Maruška chytila virózu v Brazílii,“ přiznala Hermannová, že ani letos nebylo vše optimální. „Teď jsme tady, nic nás nebolí a jdeme hrát,“ těší se Hermannová na centrkurt.

V jaké formě nastoupí? „Přestože jsme minulý týden v Polsku prohrály 13:15 v tie-breaku ve druhém kole kvalifikace, odcházely jsme ze zápasu s hořkosladkým pocitem, že naše hra je konečně tam, kde byla před nemocemi a zraněními,“ potěšilo Štochlovou.

Po nedělním finále v Ostravě se uzavře kvalifilační žebříček pro olympiádu v Paříži. Češky jsou v něm zatím pod čárou. Kolik bodů jim chybí? „Přiznám se, že jste mě zastihli nepřipravenou na tuto otázku,“ svěřila se Hermannová. „Náš čas, kdy jsme měly možnost body získávat, byl v jarní části, ale bohužel přišla nemoc a ten moment nám kvůli tomu utekl,“ konstatovala.

„A teď? No, když vyhrajeme, tak možná ještě můžeme pomýšlet na postup přes ranking,“ zasmály se obě. „Po Ostravě je ještě turnaj Nations Cup, z něhož postoupí jeden stát. Bude tam dvanáct zemí a my jsme jednou z nich. Takže šance ještě žije a bojujeme,“ dodala Hermannová odhodlaně.

Do turnaje v Ostravě vstoupí ve čtvrtek 6. června v 15 hodin proti Kanaďankám Melisse s Brandie, dalšími soupeřkami ve skupině D bude v pátek pár z kvalifikace a Nizozemky Stam a Schoon. „Jsme rády, že si můžeme zahrát před našimi diváky, kteří nás doufejme potáhnou. I když proti holkám, které poslední dobou posbíraly pár medailí, to bude velice náročné,“ přiznala Hermannová.

Podpora z hlediště je pro obě důležitá. „Teď byl hokej, skákající O2 Aréna v Praze to dovedla až ke zlatu. Měly jsme to štěstí, že jsme se byly podívat na zápas proti Norsku. Bylo to super, velký zážitek,“ připomenula Štochlová světový šampionát hokejistů.

„A tady bude skákající Ostrava,“ upozornila Hermannová. „Ano, skákající Ostrava každoročně dožene kluky (Perušiče a Schweinera) až do Final Four. Jim bych přála, aby to bylo už zlaté finále. Ti fanoušci jsou neuvěřitelní,“ souhlasila Štochlová.

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024

Nasazené páry v turnaji žen:

1 - Ana Patrícia a Duda (Braz.), 2 - Hughes a Cheng (USA), 3 - Carol a Barbara (Braz.), 4 - Melissa a Brandie (Kan.), 5 - Stam a Schoon (Niz.), 6 - Gottardi a Menegatti (It.), 7 - Xue a X. Y. Xia (Čína), 8 - Tina a Anastasija (Lotyš.), 9 - Scoles a Flint (USA), 10 - Hüberli a Brunner (Švýc.), 11 - Müller a Tillmann (Něm.), 12 - DK Hermannová a Štochlová (ČR).