„Říkám, že ve městě máme skokanský grandslam – Jiří Raška vyhrál olympiádu, Jarda Sakala mistrovství světa v letech na lyžích a Jirka Parma klasické, Jiří Raška a Jakub Janda Turné čtyř můstků a Jakub Janda Světový pohár,“ připomíná největší úspěchy reprezentantů z frenštátských Horeček.

Smutné výročí: před 10 lety odešel do skokanského nebe lyžař století Jiří Raška

Sláva celého českého skoku na lyžích ale dost vyhasíná. „Jakub Janda byl posledním ze systému vrcholových středisek se vzdělanými trenéry, který od nás kopírovali ve světě. My jsme ho ale zrušili a sportovci na to doplatili. Odnesly to všechny sporty,“ říká smutně. „Kdo dnes vozí medaile? Ledecká, Samková a Sáblíková, které šly svou cestou,“ dodává.

Největší kámen úrazu jsou podle něj trenéři. „Pokud do těch u dětí nebude stát investovat, aby měli vzdělání a určitou jistotu, protože kluby na ně jeden rok peníze seženou a další už ne, tak se to nezlepší. Málokterý trenér je dnes na plný úvazek, a když, tak za mizerné peníze. Většinou to dělají po pracovní do᠆bě, a to nejenom u skoků,“ vysvětluje.

Mezi legendami. Zátopek byl pro Vítězslava Máchu vzor, teď získal jeho cenu

Pod Radhoštěm měli při volbě profesionálního trenéra Dukly šťastnou ruku. „Jarda je vzdělaný, velice důsledný, nic neodpouští a ze Slovinska má hodně zkušeností. Rukama mu prošel Lavro Kos, jejich nejlepší současný skokan, i dvě holky, které teď budou bojovat o medaile,“ chválí předseda Jaroslava Sakalu, mistra světa v letech na lyžích 1994.

„Kdysi jsem ho dva roky trénoval, a když jsme skončili, slíbili jsme si, že se do Frenštátu jednou vrátíme a přivezeme nějakou velkou medaili. To je naše vize,“ přibližuje Roman Klíma společné plány. Dobře ví, že je to běh na strašně dlouhou trať, který potrvá hodně let.

I když první ovoce už sklízeli i na lednovém mistrovství ČR mužů – Filip Sakala obsadil 2. místo, Radek Selcer byl čtvrtý, Benedikt Holub pátý a Dušan Doležel sedmý. Klára Ulrichová v Harrachově kvůli covidu nestartovala.

Mistrovství ČR: Sakala na můstku v Harrachově vedl, pak ho přeskočil Koudelka

Malí zájemci na můstcích v Areálu Jiřího Rašky nechybí. „Relativně je jich dost, máme kolem třiceti skokanů. Pořád je to ale málo, aby se mohl dělat nějaký výběr,“ říká Roman Klíma s tím, že děti do 14 let jsou v TJ a pak přecházejí do Dukly. „Na druhé straně je to dobře, protože Jakub Janda i Jarda Sakala byli v žácích z těch nejhorších, u Jirky Parmy to bylo naopak,“ tvrdí se smíchem.

„Je to o důslednosti a práci i o zázemí v rodině. Důležité je, aby tomu mladí skokané věřili, sami chtěli a dali do toho 110 procent, bez toho to dnes ve sportu nejde,“ vysvětluje s tím, že záleží i na podmínkách. Za nimi Frenštátští musejí v zimě vyrážet na tréninky několikrát týdně na můstky nejčastěji do Polska. Na Horečkách totiž zatím v zimě skákat nemohou.

I proto bude u televize držet palce oběma svým „Duklákům“ v Pekingu. „Kdyby třeba Klárka skončila do 20. místa, spousta ledu by se pohnula a pomohlo by nám to,“ těší se Roman Klíma hlavně na premiéry skokanek a soutěže mixů na hrách.