„Zápas sledovalo přes čtyři tisíce diváků, super atmosféra v hale. To nikdo z nás nezažil, bylo to něco neuvěřitelného,“ podělil se o životní zážitek David Janků, čtyřiadvacetiletý smečař Ostravy a české reprezentace.

Aktuálně třetímu týmu nejvyšší italské série A1 jste v prvním osmifinále podlehli 0:3 (-13, -17, -16). Nebyli jste z tak bouřlivého prostředí a hvězdného kádru soupeře s Kubáncem, Polákem, Němcem a třemi Američany nervózní?

Myslím si, že ani ne. Oni dobře podávali a bránili. Dělali jsme, co jsme mohli, ale Modena je volejbalově někde jinde než my.

V obraně na síti jste s ní ale udrželi krok, na body z bloků to byla těsná prohra 6:7.

To jo, párkrát jsme to zatáhli a namazali se. (směje se)

Nepropadli jste ani na esa z podání (2:5). Obrovský rozdíl byl jen v úspěšnosti útoku…

Tam to bylo jednoznačné, oni měli nějakých šedesát procent, my třicet.

Nemrzelo vás, že jedna z italských hvězd, univerzál Ivan Zajcev, proti vám nenastoupil?

Počítali jsme s tím, že ho asi budou šetřit, i když se před zápasem rozcvičoval. Ale všichni ostatní hráli. Doufám, že trenér v Ostravě Zajceva aspoň na chvilku pro diváky dá, pokud přijede.

Šance projít přes Modenu do čtvrtfinále patří asi do říše snů. Neodrazuje vás to?

Evropský pohár je odměna za loňský rok (v české extralize Ostrava vybojovala bronz - pozn. red.) a Modena za to, že jsme v prvním kole vyřadili rakouského mistra Aich/Dob. Kdo z nás se do Modeny podívá a kolikrát? Jsme mladí, zahrát si s takovým soupeřem je pro nás velká zkušenost. Těšil jsem se, že si zapřihrávám ty jejich servisy, a to jsem si užil.

Takže domácí odvetu, která se hraje v hale Sarezy v Hrušovské ulici ve středu 12. února od 18 hodin, nevzdáte?

Ne, každý bod s Modenou je pro nás cenný. Doufám, že přijde co nejvíc lidí a užijí si to zároveň s námi. My uděláme všechno pro to, aby byl pěkný volejbal a těšíme se na to.

Po středečním poháru v Itálii jste v neděli doma porazili 3:0 Lvy, kteří jsou v extraligové tabulce pátí. Co to pro tým znamená?

Je to cennější. I když u nás Praha neměla prvního nahrávače Bartůňka, nebylo to nic lehkého. V tabulce jsme teď šli na šesté místo a doufám, že tento týden přidáme další vítězství, naladíme se a dostaneme se do play-off.