Češi skončili v kvalifikaci

Konečnou stanicí pro všechny tři české páry s divokou kartou do kvalifikace se na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2022 stalo ve středu hned její úvodní kolo. Anna Pospíšilová s Annou Wiliams podlehly Němkám Müller a Tillmann 0:2 (-19, -15), Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem ztroskotali na australském páru McHugh a Burnet 0:2 (-19, 18) a Robert Kufa s Adamem Waberem na švédské dvojici Áhman a Hellvig 0:2 (-13, -18). V hlavní soutěži na turnaji světové série Elite 16 mužů a žen v Dolních Vítkovicích se tak dnes představí jen Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, nasazení jako číslo čtyři, a s divokou kartou Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou.

„Holky hrály velmi dobře, ale moment, kdy je Němky dvakrát ubránily, nás dostal do svízelné situace. Nehraje se ideálně, když prohrajete tak dobře rozehraný set, ve druhém už byly soupeřky lepší,“ upozornil olympionik Přemysl Kubala, trenér nově vzniklého českého páru.

„Když se víc sehrajeme, mohly bychom ty koncovky zvládat,“ poznamenala opora extraligové TJ Ostrava v klasickém volejbale. V nové sezoně Pospíšilová už ale její dres oblékat nebude. „Dlouho jsem šestky a beach kombinovala, ale bohužel naplno se to nedalo už skloubit. I kvůli zdravotnímu stavu a tomu, že jsem jela čtyři roky v kuse bez jakékoliv pauzy a odpočinku, jsem se musela rozhodnout pro jednu variantu. Beach mě baví, tak jsem to chtěla zkusit a teď vyhrál,“ vysvětlila Pospíšilová svou volbu.

Když jí oslovila Martina Williams s nabídkou, aby hrály spolu, okamžitě souhlasila. „Pro mě to byla úplně první varianta, s kým bych chtěla hrát. Byly jsme v kontaktu už dřív, ale vypadalo to, že Marťa bude mít jinou spoluhráčku, takže jsem hledala jinde. Nakonec to ale pro mě dopadlo nejlíp, jak mohlo. Martě to nevyšlo, takže jsme se daly nakonec dohromady,“ vylíčila.

Spolupráci na písku si pochvaluje. „Marťa je zkušená hráčka, může mě ještě posunout, hraje se mi s ní suprově,“ svěřila se Pospíšilová. Jejich příprava na sezonu byla ale krátká, ještě koncem března TJ Ostrava hrála play-off extraligy.

„Trénujeme spolu asi měsíc. Hrály jsme na světovce ve Španělsku, kde jsme bohužel také dva zápasy těsně prohrály. Ostrava byl náš druhý společný turnaj,“ přiblížila letošní sezonu na písku. „Uvidíme, co dál, už by to ale chtělo něco i vyhrát. Teď budeme hrát v Česku, tak to budou lehčí zápasy, tam se asi i víc sehrajeme,“ dodala.

Zápas na J&T Banka Ostrava Beach Pro byl tak jejím posledním v krajském městě. „Je to smutné, ale hezké zakončení. Tak vysoký turnaj jsem ještě nehrála, pro mě super zkušneost, užila jsem si to. Jen mě mrzí ta prohra. Škoda, že jsme nevyhrály aspoň set, atmosféra byla taky super. Ale nikdy nemohu říct, co bude dál,“ nezavírá si dveře do budoucna k možnému návratu do haly.