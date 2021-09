„Myslím, že to budou super zápasy. Arrows mají dobrou obranu, takže pro nás bude největší výzvou prosadit se na pálce,“ prohlásila nadhazovačka Veronika Pecková. Opora Žraloků vloni působila v profesionální japonské lize, letos v domácí extralize už předvedla 190 strikeoutů a daří se jí i na pálce, ve 28 zápasech dala 45 úspěšných odpalů.

Softbalistky Arrows Ostrava se po devíti letech vrátily do nejvyšší soutěže a mají v ní smělé plány. | Foto: Ladislav Svěnčík

/FOTOGALERIE/ Do extraligy se letos vrátily po devíti letech, ale jako nováček v ní nepůsobí. Softbalistky Arrows Ostrava jsou mezi čtyřmi nejlepšími týmy, které budou bojovat o medaile. V semifinále play-off se utkají se Žraloky z Ledenice, kde semifinále play-off na tři výhry v sobo začíná a druhým zápasem pokračuje v neděli od 15 hodin v Porubě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.