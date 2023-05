/FOTOGALERIE/ Drobná dívka s dělovou ránou. Taková je Barbora Saviola, softballistka Arrows Ostrava. Za loňský rok získala dvě ocenění – za nejlepší pálkařku extraligy a za nejvíce bodující hráčku. Její bilance byla impozantní, celkem si připsala 54 úspěšných odpalů, z toho pět homerunů. „Určitě si toho vážím, ale spíše se soustředím na to, abych měla přínos pro tým. Rozhodně to však byla má nejlepší sezona v extralize a chci v tom pokračovat,“ prohlásila Saviola, která má za sebou také dvě sezony na americké univerzitě.

Softballistka Barbora Saviola z Arrows Ostrava, nejlepší pálkařka a nejvíce bodující hráčka uplynulého ročníku extraligy. | Foto: Jan Beneš a Ladislav Svěnčík

Důkaz, že se softballem lze procestovat celý svět. Barbora Saviola se účastnila různých mezinárodních turnajů a hlavně pak studovala na americké Howard College. „Byla jsem tam na dvouleté univerzitě v malém městečku Big Spring v Texasu. Právě díky softballu jsem dostala stipendium a hrála celoamerickou ligu v regionu 5, dostali jsme se tam na první místo,“ pochlubila se Saviola, které však ze začátku v USA nikdo moc nevěřil.

Ostravská ranařka nejprve chodila jenom do pole, střídala, starty na pálce neměla. Poté ale dostala šanci. „Hned v mém prvním startu v přípravném zápase jsem odpálila homerun. Pak už mě trenéři posílali do vnitřního pole a chodila jsem na pálku,“ tvrdila Saviola, která se dokázala skvěle prosadit. V první sezoně si připsala 12 homerunů, nejvíce v celé lize. Ve druhém roce pak předvedla 30 homerunů ve 45 zápasech. To je statistika z říše snů… A celkově s týmem skončila druhá na regionálním turnaji.

„Hrála jsem tam celkem slušně,“ hodnotila skromně. „Nejvíce jsem si vážila toho, že jsem odehrála všechny zápasy. V týmu bylo 22 hráček a prostředí v USA je dost soutěživé. Samozřejmě obrovský důraz je tam kladen na známky a prospěch ve škole,“ poznamenala Saviola, která studovala obor fyzioterapie a nyní se zaměřuje na biomedicínu.

Jaké je její kouzlo na pálce? Co je pro ní důležité, aby v souboji s nadhazovačkou uspěla? Zejména psychika. „Mně funguje v boxu na nic nemyslet a co nejdéle vidět balon. Tohle je zároveň stav, který je těžké najít. Ale když mám pálku, tak jsem často schopná nemyslet na nic,“ dodala s úsměvem dvaadvacetiletá Saviola, která v minulém roce skončila v české extralize s Arrows Ostrava na třetím místě.

Zároveň je specifickou pálkařkou, jako pravák pálí zleva. „Tam mě poslal trenér v mládeži, protože jsem prý rychlá a mám tak větší šanci se dostat na metu,“ dodala s úsměvem Saviola, ze které se spíše stala silová pálkařka a homerunářka. „Snažím si hlídat hlavně přední ruku, abych pálila balon včas před tělem, a zároveň na konci zpevním zápěstí,“ prozradila.

Cíle před novou sezonou, která pro Arrows začne v sobotu 22. dubna doma proti Žralokům z Ledenic (15 a 17 hodin) a v neděli 23. dubna se v Porubě utká s Eagles Praha (10 a 12 hodin), jsou jasné. Pokusit se vyhrát titul a utnout aktuální vládu Joudrs Praha. Ostravské softballistky se do extraligy vrátily po devíti letech v roce 2021, v první sezoně vybojovaly stříbro a vloni bronz.

„Určitě by také bylo fajn získat zlato na evropské úrovni s reprezentací žen. Roste nám nová generace, která by to mohla zvládnout. Je nás tam hodně mladých, hrajeme spolu dlouho a jde nám to,“ odtajnila Saviola svůj další sen.

Autor: Jiří Uhlíř