„Myslíme na medaili,“ potvrdil trenér Pavel Burkovič. Stříbrný tým se během zimy trochu obměnil. „Japonky už letos nejsou, ale máme jiné hráčky, které by měly pomoct,“ představil kouč americkou nadhazovačku Crystine Kistner, hostující Dominiku Mešťanovou s Petrou Slaninkovou z Kunovic a Niki Schwarzingerovou, která do Ostravy přestoupila z Cats Brno.

„Na druhou stranu ale Mari Burkovičová a Niki Schwarzingerová pravděpodobně odjedou na studium do USA. Uvidíme, jak se sezona vyvine,“ dodal Pavel Burkovič.

Domácí start do nového ročníku extraligy softballistkám Arrows vyšel, po víkendu mají na kontě tři vítězství ze čtyř zápasů. Série s Tempem Praha skončila nerozhodně (6:4, 2:3), Eagles Praha dvakrát porazily (10:3, 8:3). „Myslím, že první hrací víkend jsme zvládly na jedničku. Tři výhry a jedna prohra jsou pro nás naprosto krásný vstup do sezony. Víme, na čem stavět, a taky co máme zlepšovat do dalších zápasů,“ radovala se reprezentantka Tereza Kubicová, kapitánka Arrows.

„Věřili jsme si, že uspějeme, oba týmy i přes doplnění jejich kádrů známe z loňské sezony. Těsná prohra s Tempem mě až tak nemrzí, protože jsme hráli velmi koncentrovaně v obraně a bojovali v útoku, ale neporadili jsme si s reprezentační nadhazovačkou Bláhovou tak, aby to stačilo na výhru,“ označil trenér Burkovič důvod porážky.

„Nedělní dvojzápas s Eagles Praha pak byl jasnou záležitostí. Jsem rád, že zahraniční posila, nadhazovačka Crystine Kistner, do týmu dobře zapadla a předvedla výkon, jaký jsem od ní čekal,“ dodal ostravský kouč.

V dalším kole čeká Arrows v sobotu v Praze repríza loňského finále s Joudrs a v neděli souboj se Žraloky v Ledenicích.

Extraliga softballistek - 1. hrací víkend:

Sobota: Arrows Ostrava - Tempo Praha 6:4 a 2:3

Neděle: Arrows Ostrava - Eagles Praha 10:3 a 8:3