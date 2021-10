Softbalistky Arrows chtějí hrát dál. Dopřejí pražským Jourds výlet do Ostravy?

/FOTOGALERIE/ Devět let se hrála extraliga bez nich. Letos se do ní softballistky Arrows Ostrava vrátily a staly se v ní černým koněm nejvyšší české soutěže. Probily se až do finále play-off, ale v něm s Joudrs Praha prohrávají 0:2 na zápasy (1:7, 4:6).

Softballistky Arrows Ostrava bojují ve finále play-off extraligy s obhájkyněmi mistrovského titulu z Jourds Praha. | Foto: Ladislav Svěnčík

Série se hraje na tři vítězství a v sobotu od 13 hodin pokračuje na stadionu obhájkyň mistrovského titulu v pražských Bohnicích. Podaří se bojovnicím trenéra Pavla Burkoviče Burkoviče vrátit finále zpátky do Poruby, kde by se v neděli od 15 hodin hrál čtvrtý duel? „Jedná se o rychlý tým. Ve chvíli, kdy se jim nedaří mety obsazovat silovými odpaly, jsou schopny si poměrně efektivně pomoci krátkou hrou, na kterou musíme být stále připraveny,“ upozornila Jana Furková z Jourds na sílu ostravských soupeřek. Sama se ve finále prosadila dvěma úspěšnými odpaly. Na jaře byly softballistky Arrows nováčkem ligy. Teď hrají o mistrovský titul Přečíst článek › „I když nedělní výlet zní lákavě, určitě si věříme. Bylo by krásné sezonu zakončit před domácím publikem,“ dodala Furková. S tím ale nesouhlasí ostravské softballistky. „Chtěla bych poděkovat všem fanouškům kteří dorazili do Arrows parku. Byli jste neskuteční, moc si toho vážíme a budeme dělat vše pro to, abychom se ještě jednou v neděli na domácím hřišti viděli,“ slíbila na facebooku klubu Tereza Kubicová z Arrows po druhém finále.