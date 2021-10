Ostravským softballistkám se finále extraligy zdramatizovat nepodařilo. Ve třetím utkání podlehly v Praze Jourds 2:10 a celou sérii play-off s obhájkyněmi mistrovského titulu prohrály 0:3 na zápasy.

„Chtěli jsme, aby série byla delší, ale to se nepovedlo. Joudrs nás přehrálo v útoku. Našim cílem bylo udržet se ve středu tabulky, za finále jsme moc rádi. Doufám, že výsledek bude mít na hráčky pozitivní vliv a podaří se nám obhájit druhé místo,“ hodnotil trenér Arrows Pavel Burkovič první sezonu v extralize, do níž se ostravský tým vrátil po devíti letech a hned v ní došel až do finále.