/FOTOGALERIE/ Mezi českou elitu se softballistky Arrows Ostrava letos vrátily po devíti letech a hned se v ní postaraly o největší senzaci. Po mistrovském triumfu mužských kolegů v baseballe budou i ony hrát finále. Poprvé v historii klubu! O titul se v něm utkají se sedminásobnými mistryněmi z SK Joudrs Praha.

Softballistky Arrows Ostrava čeká v extralize první finále v historii klubu. | Foto: Foto: Ladislav Svěnčík

„Nešli jsme do extraligy jen pro to, abychom ji udrželi,“ tvrdil před sezonou ostravský trenér Pavel Burkovič. Myslel přitom na klidný střed tabulky. „Věřím, že jsme připraveni na to, abychom bojovali o čtvrté místo. Poté se chceme zase posunout.,“ říkal kouč tehdy v květnu.