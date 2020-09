/FOTOGALERIE/ První start na seniorském mistrovství Evropy zvládli, v rakouském Grazu obsadili čeští mistři v lednu 19. místo, ale na světový šampionát do kanadského Montrealu se už mladý taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi nepodíval. Zabránila mu v tom pandemie koronaviru, která všem krasobruslařům v březnu předčasně ukončila sezonu.

PREMIÉRA. Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi předvedl v Ostravě oba nové programy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Z Itálie jsme zavčas utekli, než zavřeli hranice. Pak jsme utíkali z Tallinnu, bylo to trošku hektické,“ připomenul jednadvacetiletý Filip, žez italské Egny, kde sourozenci trénují pod vedením Mattea Zanniho se v březnu přesunuli do Estonska, dějiště mistrovství světa juniorů. Na něm obsadili 16. místo a pak měli odletět do Kanady.