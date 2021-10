/FOTOGALERIE/ Překvapil sám sebe! O titul na českém šampionátu squashistů v Ostravě bude bojovat teprve devatenáctiletý Marek Panáček. V sobotním semifinále porazil velkého favorita, domácího Jakuba Solnického 3:1 na sety. Ve finále se utká s jedničkou Danielem Mekbibem, který vyřadil dalšího ostravského squashistu Viktora Byrtuse.

Semifinálové boje na mistrovstí ČR squashistů v Ostravě. Na snímku Jakub Solnický a Marek Panáček. | Foto: Irena Vanišová

„Pořád tomu nevěřím, je to jako ve snu,“ zářil nadšením Panáček, který po postupu na kurtu Sportovního centra Fajne v Porubě třikrát vystřihl rybičku. Stal se tak po Janu Koukalovi historicky druhým nejmladším finalistou mistrovství republiky. „Vždycky jdu do zápasu, že ho můžu vyhrát, ale proti Solnickému byla šance maličká. Hrál jsem ale v životní formě. Sám sebe jsem překvapil,“ hodnotil Panáček, který se teprve rozkoukává v kategorii mužů a během výměn musel překonávat křeče v nohách. „Byl to nejtěžší zápas v životě. Rozhodla to hlavně vůle, ani sám nevím, jak jsem vyhrál,“ dodal Panáček, který ve třetím setu prohrával 7:10 a jeho soupeř držel tři setboly. „Tam se zápas rozhodl,“ dodal talentovaný squashista.