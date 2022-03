„Dařilo se mi dobře vracet balony a předvedl jsem jeden ze svých nejlepších výkonů. Je skvělé, že po třinácti letech vezu vítězství do Ostravy,“ radoval se Solnický. Před ním se to povedlo Pavlu Sládečkovi v roce 2009.

Krůček od titulu byl Solnický už třikrát, ale předtím ani v jednom finále neuspěl. Podařilo se to až letos. „Konečně se vyplatilo to neuvěřitelné množství tréninků,“ usmál se Solnický. První cíl v podobě českého titulu si už splnil, teď by si přál víc bodovat v turnajích PSA k posunu ve světovém žebříčku. „Naposledy jsem se zahraniční akce zúčastnil v prosinci v Ostravě. Od té doby se neuskutečnilo nic, tedy zejména turnaje pro kategorie hráčů od 50. místa výš,“ posteskl si Solnický.

Světový squashový kolotoč se však nezasekl, pořád se konají prestižní akce pro top elitní hráče. „Jenže nemám dostatečný počet bodů, abych se jich zúčastnil. Ano, občas se hratelný turnaj pro mě uskuteční, ale třeba jenom jeden v USA. To však není pro mě ekonomicky výhodné zahrát si jeden turnaje v Americe,“ dodal Solnický. Vydělával si tak hlavně na ligách, například v Polsku nebo v Německu. „Takže ze zápasové praxe jsem nevypadl.“

Ostravský squashista Viktor Byrtus na bronz sahal už vloni, jenže v souboji o 3. místo prohrál s klubovým kolegou Jakubem Solnickým. Letos v rozhodujícím zápase porazil Marka Panáčka. „Konečně mám první medaili. Předvedl jsem asi nejlepší zápas na šampionátu, cítil jsem se dobře,“ tvrdil Byrtus, který v roce 2020 byl pátý, vloni čtvrtý a nyní třetí. „Jsem rád, že to má vzestupnou tendenci, rád bych v příštím roce hrál finále,“ prozradil Byrtus.

Ženskému squashi u nás dál vládne Anna Serme. Na cestě pro čtvrté zlato opavská rodačka neztratila ani set, ve finále jasně přehrála Terezu Svobodovou. „Mám radost z toho, že jsem dohnala Mekbiba, který má rovněž čtyři tituly. Chtěla bych jich mít tak pět nebo šest, konkrétní cíl si však nedávám,“ usmála se Serme po celkově čtvrtém triumfu na domácích šampionátech a třetím v řadě za sebou.

„Zaměřuji se především na světový žebříček PSA, kde bych byla ráda historicky nejlepší Češkou,“ usmála se opavská rodačka Serme, která žije a trénuje ve Francii. V současné době drží ve světovém žebříčku 38. místo a na české maximum jí schází čtyři místa.