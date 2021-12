Právě čeští šampioni Daniel Mekbib a Anna Serme, 49. hráčka světového žebříčku, jsou v turnajovém pavouku nasazeni jako jedničky. Jejich největší soupeři? V soutěži mužů to určitě budou Angličan Robert Downer, Kolumbijec Juan Camilo Vargas, vysoký Maďar Balazs Farkas nebo brněnský Martin Švec. „Nebezpečná bude i rakouská jednička Aqeel Rehman,“ upozorňuje Dobroslav Vlček, spoluorganizátor turnaje České asociace squashe.

A ve hře jsou i dva ostravští bojovníci z SC Fajne. „Těším se hlavně na diváky, co budou fandit. Mám to kousek, nemusím nikam cestovat a chci využít domácího prostředí. Cílem je dostat se do semifinále, které mi pomůže bodově v žebříčku. Cokoliv nad bude bonusem,“ říká Jakub Solnický. Stejný názor zastává i jeho spoluhráč. „Těším se určitě hodně, cíle jsou jako každý turnaj ty největší. Domácí PSA v Ostravě bude určitě kvalitní, čekají nás super zápasy. Zázemí a kvalitu hráčů máme velkou, takže očekávám zajímavý turnaj,“ dodává Viktor Byrtus.

Velkou soupeřkou opavské Serme, která nyní žije ve Francii, bude Angličanka Lily Taylor (68. v žebříčku PSA). „V pavouku je několik velmi kvalitních hráček, takže bude potřeba v každém zápase udržet soustředění a dát do toho všechno, každopádně ráda bych hrála i v pondělí. Ve finále PSA jsem byla třikrát, tak uvidíme, jestli mi domácí půda a fanoušci přinesou štěstí,“ přeje si Anna Serme dojít nejvýš.

Turnaje PSA se letos už konaly v Brně a v Praze. Czech Pro Series VI v Ostravě zahájí v SC Fajne ve čtvrtek 1. kolo mužů se sedmičkou českých squashistů. V pátek je na programu jejich 2. kolo a také 1. kolo žen, v sobotu čtvrtfinále a semifinále, vrcholem budou v pondělí večer finále obou kategoriií.