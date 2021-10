Turnaj mužů začíná ve čtvrtek v pravé poledne a z české špičky budou chybět jen nemocný Martin Švec a osmnáctinásobný šampion Jan Koukal, který se letos nepřihlásil. „Abych ho dohnal, musel bych hrát asi do padesáti let, což se nestane. Motivace vyrovnat se mu u mě není,“ prozradil se smíchem Daniel Mekbib.

Přesto bude mít na cestě za svým čtvrtým mistrovským triumfem dva velké protivníky – ostravské squashisty Solnického a Byrtuse. „Vyhrát doma by bylo něco speciálního, ale titul bych bral odkudkoliv,“ přiznal Jakub Solnický, který má dvě stříbra a dva bronzy. „Oběma nám sedí, že nás domácí publikum žene k vítězství. Získat titul by mělo o něco větší smysl,“ souhlasil Viktor Byrtus. „Bude to asi nejvyrovnanější mistrovství, všichni soupeři jsou na vlně,“ konstatoval Mekbib.

Jasnou favoritkou turnaje žen, který squshistky rozehrají v pátek ve 12 hodin, bude Anna Serme. „Cíl je vyhrát, vše ostatní je pro mě zklamání,“ svěřila se dvojnásobná česká mistryně a 55. hráčka světového žebříčku Anna Serme, která trénuje a žije ve Francii.

Program mistrovství ČR ve squashi v Ostravě (SC Fajne v Porubě):

Čtvrtek 21. října - 12.00: 1. a 2. kolo mužů.

Pátek 22. října - 12.00: 1. a 2. kolo žen, 16.00: čtvrtfinále mužů.

Sobota 23. října - 10.00: čtvrtfinále žen, 16.00: semifinále žen, 18.00: semifinále mužů.

Neděle 24. října - 10.00: zápasy o 7. místo, 11.00: zápasy o 5. místo, 12.00: zápasy o 3. místo, 14.00: finále mužů a žen.