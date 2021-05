V semifinále vyřadil na Strahově jedničku Roberta Downera z Anglie, jemuž ve světovém žebříčku patří 91. pozice, a v posledním zápase turnaje dvojku Martina Švece. Ve finále s ním přitom prohrával 1:2 na sety, ale v závěru odvrátil dva mečboly a nad 97. světovým squashistou nakonec vyhrál 3:2 (8, -4, 5, 6, 11).

„Byla to krásná bitva, v rozhodujících momentech jsem zahrál na risk, což se vyplatilo. Jsem moc rád, že jsem poprvé zvítězil na mezinárodním turnaji,“ svěřil se šestadvacetiletý Solnický, jenž před pražským kláním figuroval v elitním žebříčku na 107. místě.

Švec v semifinále porazil dalšího ostravského squashistu Václava Byrtuse. „Včera jsem podal dobrý výkon, dnes jsem měl jen více smůly. Moc víc jsem toho ale udělat nemohl. Kuba zápas nevzdal, v důležitých okamžicích a z nepřipravených pozic zariskoval a vyšlo mu to. Prohra bolí,“ srovnal Švec oba duely.

„Jsem moc rád, že se dřina z posledních měsíců vyplatila. Tyhle těžké bitvy mě velmi baví, proto to dělám,“ radoval se ze svého prvního triumfu na turnaji PSA Solnický, který zachytil nástup soupeře do čtvrtého setu. V důležitých momentech hru zkrátil a tím Švece zaskočil.

„Mrzí mě, že pro Evropu zatím nejsou vypsané další turnaje. Od října jsem se zúčastnil jen pěti, z toho jednoho v Rakousku i Polsku a tří v Praze. Za normálních okolností bych stihl stejný počet za měsíc. Navíc bych hrál v několika ligách,“ konstatoval Solnický.

V pauzách mezi turnaji zapracoval na fyzické kondici. „To v budoucnu zúročím. Teď si dám dva týdny pauzu a pak se budu připravovat, jen nevím přesně na co. Snad v září bude situace lepší a akcí pro nás více,“ rád by ostravský squashista využil svou skvělou formu k zisku dalších bodů do světového žebříčku.

Turnaj žen na PSA Czech Pro Series III 2021 v Praze ovládla několikanásobná česká mistryně Olga Kolářová (dříve Ertlová), která se na kurty vrátila po dvouleté mateřské pauze. Ve finále porazila Natálii Babjukovou 3:1 (9, -8, 8, 6).