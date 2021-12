„To, že kluci povypadávali, mě mrzí. Ale všichni měli kvalitní hráče ze světové stovky. Už jen to, že se dostali čtyři Češi do čtvrtfinále turnaje s dotací deset tisíc dolarů je podle mě úspěch,“ uvedl Martin Švec, který se jako jediný z kvarteta probojoval do semifinále po výhře 3:0 (12:10, 11:8, 11:5) nad Balazseem Farkasem z Maďarska.