„Je to paráda. Taktika fungovala, hrálo se mi skvěle,“ usmívala se Natálie Babjuková po postupu ze semifinále, v němž porazila nevyzpytatelnou Au Yeong Wai Yhann ze Singapuru 3:0 na sety. „Za divokou kartu chci České asociaci squashe moc poděkovat. Je to moje první finále, dokonce je to můj vůbec první PSA turnaj v Evropě,“ prozradila česká squashistka, která pět let žila a studovala ve Spojených státech. S univerzitním týmem Trinity College vyhrála celonárodní mistrovství univerzit. „Nejsem profesionální hráčka, hraju jen lokální turnaje, ale trénuju několikrát týdně, jak mi dovolí práce,“ vysvětlila Babjuková.