/FOTO/ Bojoval, ale dál už to nešlo. Ostravského squashistu Jakuba Solnického, jediného českého zástupce v semifinále turnaje Czech Pro Series v Praze, zastavila v dalším rozletu nasazená jednička. Francouzi Benjaminu Aubertovi, 56. hráči světového žebříčku, podlehl na Strahově 1:3.

Squashový turnaj Czech PRO Series V mužů na Strahově v Praze. | Foto: Irena Vanišová

„Čekal jsem to těžké a skutečně to tak bylo. Kdybych udržel formu z druhého setu, který jsem vyhrál, tak by to mohlo být lepší,“ konstatoval hráč porubského Sportovního centra Fajne. „Šel jsem do toho s tím, že na něj nemohu vyzrát ve třech úderech, musím ho trochu unavit. Snažil jsem se výměny zpomalovat, což se mi dařilo. Ale ukázalo se, že to nebyla zcela vhodná taktika, unavil jsem dřív sám sebe,“ přiznal Solnický, který se ve světovém pořadí pohybuje kolem 90. příčky. „Myslím, že bych měl jít žebříčkem nahoru, semifinále mi bodově určitě pomůže,“ dodal s tím, že za dva týdny ho čeká další turnaj PSA v Ostravě.