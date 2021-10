„Nepředváděla jsem sice svoji nejlepší hru, ale o to víc jsem bojovala,“ radovala se Anna Serme z vítězství 3:2. Letenku do Philadelphie si opavská hráčka, která žije a trénuje ve Francii, přitom sháněla až na poslední chvíli. Ještě týden před začátkem turnaje byla mezi jeho náhradnicemi.

„Po uzávěrce jsem byla první v rezervě, takže jsem věděla, že mám velkou šanci se tam dostat, ale přece jen jsem nechtěla letenky kupovat, když to ještě nebylo jisté. Během posledního týdne se ale několik hráček odhlásilo,“ vysvětlila Serme. Letos už startovala na mistrovství světa v Chicagu i prestižních turnajích British a Egyptian Open, kde skončila v prvních kolech. Zkušenosti z těžkých bitev se silnými soupeřkami teď dokázala proměnit v pětisetové vítězství nad Nizozemkou Heijden.

„Na předešlých turnajích jsem byla hodně blízko výhře proti podobně postaveným hráčkám. Věděla jsem, že na to mám. Šla jsem do toho s cílem vyhrát. Díky těm předešlým zkušenostem už jsem si nepokládala otázku, jestli na turnaj patřím,“ dodala česká squashistka, která v pátém setu prohrávala 5:10 a přesto ho dokázala získat 12:10! Tato výhra by ji mohla vynést do nejlepší padesátky světa. „Tím bych měla jistotu, že se budu na tyto platinum turnaje dostávat hned a nebudu muset čekat v rezervě, jestli se někdo odhlásí,“ vysvětlila Serme.

Ve druhém kole US Open byla její soupeřkou zkušená squashistka Joshna Chinappa z Indie. „Má hodně specifickou hru. Nechce se jí chodit do dlouhých výměn, je velmi silná na volejích. Nedokázala jsem se dostat do hry, jen ve druhém setu jsem jí víc vzdorovala a prosadila se. Bohužel se taky projevila únava po prvním zápase, protože jsem stále zápasila s jetlagem a špatně jsem spala,“ dodala Serme po prohře 0:3.

Od 22. října ji čeká v ostravském klubu Fajne obhajoba českého titulu. „Jsem na to zvědavá, je zvláštní hrát mistrovství republiky na podzim, když se teprve sezona rozbíhá,“ připomenula česká jednička, že šampionát byl kvůli koronaviru přesunut z března na říjen.