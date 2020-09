Od čtvrtka do neděle bude ve Squashcentru Strahov k vidění excelentní squash. K největším favoritům bude jistě patřit 29. hráč žebříčku Raphael Kandra z Německa, či bývalá světová jednička Grégory Gaultier, legendární Francouz, který turnaj také pořádá.

„Je skvělé, že se to povedlo zorganizovat. Všichni se do Prahy moc těšíme. Já už hrál v Polsku minulý týden play-off a nyní také českou extraligu, takže mám zápasovou premiéru po půl roce za sebou, ale teprve tenhle turnaj prověří, jak na tom kdo po pauze je,“ nastínil Solnický, který během přestávky makal zejména s Viktorem Byrtusem.

Sezona se jim totiž uzavřela během března, krátce po domácím šampionátu, který se uskutečnil v ostravském sportovním centru Fajne. „Od té doby nám uniklo mnoho turnajů, například mistrovství Evropy. Teď chce hrát turnaje úplně každý, je velký hlad po zápasech,“ prohlásil Byrtus, který se už naplno přesunul mezi dospělé. „Covid beru jako potřebnou brzdu, měli jsme osm týdnů velkého trénování. Udělali jsme kus práce. Připravoval jsem se také v německém týmu, kde hrají top světoví hráči. Posunulo mě to psychicky i herně.“

A na co se ostravští squashisté nejvíce zaměřili? Hlavně na fyzičku. „Začali jsme spolupracovat s jedním z nejlepších kondičních trenérů na Ostravsku. Hodně jsme do toho bušili. A ten progres je vidět. Dalo nám to hrozně moc. Zesílili jsme, já osobně se na kurtu cítím o hodně stabilněji a jsem rychlejší. Uvidíme, jak se to projeví v náročnějších zápasech, jak se mi to povede prodat,“ popisoval Solnický.

Příležitost se předvést, budou mít hned od čtvrtka v Praze na prvním světovém turnaji nové sezony. „Jelikož ještě nikde jinde turnaje nejsou a ani být často nemohou, bylo jasné, že přijede hodně zajímavých jmen z top 100. Konkurence je fakt veliká a člověk může hned v prvním kole narazit na silného soupeře,“ dodal Solnický.

Jeho týmový kolega Byrtus se utká právě s Němcem Kandrou. „Je to patrně nejhorší los. Navíc spolu hrajeme hodně často v tréninku, nebude to pro mě po těch měsících nic nového.“

Na pražském turnaji se poprvé otestují nová hygienická nařízení. Hráči si například budou vytírat kurt sami, nesmějí si otírat ruce o stěnu a ani si je podávat. „Bude to něco nového, ale já to beru tak, jak to je. Byl jsem v Praze i přes prázdniny, takže vím, co mě tam čeká. Musíme se víc hlídat, ale já osobně se toho nebojím,“ popsal Solnický s tím, že se rozhodně nebude zdráhat za squashem také cestovat.

„Pokud bude možnost, tak bych na turnaje do zahraničí určitě rád vyrazil. Rýsuje se tam Slovensko a Švýcarsko. Kdybychom hráli pořád jen v Česku, tak by to byl takový stereotyp. Plánuji také nějaké ligy, jsem napsaný jak v Rakousku, tak i v Německu,“ dodal. Byrtus se bude zaměřovat rovněž na týmové soutěže, nabídky má v ligách v Nizozemsku, Německu a v Polsku.