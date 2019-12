Ústečtí basketbalisté už poněkolikáté v sezoně zabrnkali svým fanouškům na nervy. Severočeši se ve středečním dramatickém utkání 11. kola NBL vypořádali doma s Ostravou, kterou udolali v infarktové koncovce a po dvou prodlouženích 107:100. Sluneta si tak připsala velmi důležitou výhru v těsném boji o šestku.

Domácí vstoupili do zápasu skvěle a brzy vedli 7:0. Ostrava ale srovnala krok a první čtvrtku vyhrála 20:13. Celkem devatenáctkrát se oba celky vystřídaly ve vedení, patnáctkrát bylo skóre srovnané. Ústí v poslední čtvrtině vymazalo osmibodovou ztrátu a v poslední minutě dokonce vedlo o tři body a navíc mělo k dispozici dva trestné hody.

NÁBĚLKOVA ONE MAN SHOW

Pak však zaúřadovala šťastná ruka kouče Petera Bálinta, který poslal do hry dorostence Martina Nábělka, a ten rozjel vlastní one man show. Pecka totiž proměnil jen jednu šestku a Nábělek velice rychlou trojkou snížil na 78:77. Faulovaný Brown sice proměnil oba trestné hody, jenže Nábělek neuvěřitelnou trojkou přes bránícího hráče vyrovnal. Ústí už poslední útok nevyšel, a tak se šlo do prodloužení.

V prvním nastavení, do kterého už šli hosté bez vyfaulovaného Bohačíka a Newkirka, byli blízko vítězství hosté, kteří vedli minutu a půl před koncem už o čtyři body, jenže Pecka v posledních vteřinách dopíchnul koše nepovedený pokus Houšky a vynutil si další pětiminutovku. To už dohráli i další dva hráči Ostravy, Holsey a Svoboda, a téměř celé prodloužení tak Ostravští odehráli s dorostenci a pouze v pěti hráčích, tedy bez střídání.

To byla voda na ústecký mlýn, Sluneta nakonec nezkušeného a unaveného soupeře udolala rozdílem sedmi bodů. Ústecké Pandy táhli pivoti Houška a Pecka, kteří nastříleli shodně 24 bodů a blýskli se double-double. Houška přidal ke svému bodovému počinu 12 doskoků, Pecka dokonce dvacet! Za zmínku stojí i fantastický výkon hostujícího Petra Bohačíka, jenž zaznamenal 18 bodů a 17 doskoků.

"Gratuluji domácímu týmu k výhře, i když nemůžu říct, že byla úplně zasloužená. My jsme zde dnes odehráli dobré utkání, měli jsme trošku slabší začátek, udělali jsme pár chyb, ale pak jsme se dokázali do zápasu vrátit. Hodně času jsme vedli, bohužel v závěru základní hrací doby i prodloužení jsme ukázali mladickou nerozvážnost, kdy jsme se pouštěli do zbytečně těžkých střel," hodnotil hostující trenér Peter Bálint, který v minulosti působil i v Ústí nad Labem. "Během zápasu nám hodně pomohlo, že při spoustě faulů obou týmů jsme dokázali proměňovat trestné hody. Myslím, že náš tým si zaslouží obrovský kredit za to, co dnes předvedl, prodloužení jsme odehráli prakticky s dorostenci. Když budeme v takových výkonech pokračovat, potvrdí se, že cesta, kterou jsme si nastavili, je ta správná."

"Souhlasím s tím, co řekl hostující trenér. Z mé strany půjdou slova chvály nejspíš jen na stranu Ostravy, i po 7 hodinách v autobuse sehráli výborný zápas. My jsme si řekli, že po nich půjdeme od začátku, budeme agresivní, nedáme jim čuchnout, jenže jsme jim čuchnout dali. Nedali jsme spoustu otevřených střel, dělali jsme chyby v obraně a posadili je na koně," souhlasil domácí lodivod Antonín Pištěcký. Střelecké trápení jeho celku potvrzuje i statistika, Sluneta dala jen 7 ze 37 trojek, pod padesát procent se dostala i při střelbě za dva body.

"Co je neuvěřitelné je fakt, v jakém stylu zvládli posledních patnáct minut, protože ty dohrávali v úzké rotaci s řadou dorostenců. Klobouk dolů a velká poklona především Martinovi Nábělkovi, dlouho, nebo možná ještě nikdy jsem neviděl, aby takhle mladý hráč předvedl tak úžasný výkon." "Děkuji," vložil se do monologu domácího kouče mladík z kádru hostů. "Mohl to tam kopat prakticky od půlky a my si s tím nevěděli rady. "Já osobně nemám moc co dodávat," hodnotil Nábělek, jenž se pak viditelně zklamaný na dlouho odmlčel. "Pro nás to byl strašně těžký zápas, celé prodloužení jsme hráli s dorostenci. Bude to pro nás hodně dlouhá cesta domů po takové ušmudlané porážce," přidal se sklopenýma očima.

Ostravští předvedli během zápasu 21 ztrát, přesto se domácí tým trápil padesát minut. "Bylo to hrozně těžké, nedokážu si představit, že bychom to před reprezentační pauzou nezvládli, ale jsme šťastní za výhru. Budeme ale muset zapracovat na spoustě věcí," dodal Pištěcký. "Souhlasím s naším trenérem. Ostrava si zaslouží obrovské uznání a myslím, že domů mohou odjíždět se vztyčenou hlavou. Co se týče nás, můžeme být rádi, že jsme ten zápas zvládli vítězně," zakončil tiskovou konferenci kapitán domácích a hráč zápasu Pavel Houška.

BASKETBAL, KOOPERATIVA NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA, 11. KOLO:

SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava 107:100 po 2. prodloužení (13:20, 39:38, 57:61, 80:80, 93:93)

Ústí: Pecka 24, Houška 24, Brown 16, Šotnar 14, Svejcar 13, David 6, Čampara a Bažant 5, Fait

Ostrava: Newkirk 22, Nábělek 21, Bohačík 18, Pumprla 17, Holsey 16, Palenik 6, Svoboda, Lukáč, Snopek

Trojky: 37/7 - 33/13. TH: 45/36 - 21/15. Doskoky: 58 - 52. Diváci: 897.