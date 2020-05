Pardubický Potoček udělal sedmdesát bodů a vytáhl Beksu na třetí místo. Možná pro někoho překvapivě skončil na druhém místě Opavák Jiří Štěpánek, jenž nastřádal dvaapadesát bodů. Navíc díky nejpřesnějšímu tipu (50) na vlastní výkon získal pro klub - stejně jako už dříve spoluhráč Jakub Šiřina - 10 tisíc korun na charitu, jež poputují ve prospěch Matyho Tazbirka.

„Když jsme v týmu dávali tipy na své výkony, všichni volili nízká čísla a já si myslel, že jsem to 50 body přestřelil. Nakonec to bylo ještě nízké číslo,“ pousmál se mladý basketbalista. „Byl to matematický tip podle odhadu, kolik dokážu vystřelit a dát, a vyšlo mi 45 bodů včetně jedné trefy z půlky. A jelikož jsem si věřil, dal jsem těch padesát,“ podotkl jeden z nejmladších členů opavské sestavy.

„Náš tým-lídr Luděk Jurečka mi dnes popřál hodně štěstí a teď bude rád, že jsem nám to nepokazil,“ vydechl si.

Výkon svého spoluhráče ocenil i kapitán týmu Jakub Šiřina. „Jirka odvedl dobrou práci, nezklamal,“ podotkl šéf kabiny a doplnil: „V sobotu jde do akce Honza Švandrlík, má to ve svých rukou, věřím, že rozhodně a vystřelí nás do čela.“

Výsledky 5. kola:



1. Josef Potoček (Pardubice): bilance z čáry trestného hodu 19/15 (15 bodů), z trojky 27/15 (45 bodů), z půlky hřiště 5/2 (10 bodů) – celkem 70 bodů



2. Jiří Štěpánek (Opava): bilance z čáry trestného hodu 19/14 (14 bodů), z trojky 27/11 (33 bodů), z půlky hřiště 5/1 (5 bodů) – celkem 52 bodů



3. Dalibor Fait (Ústí): bilance z čáry trestného hodu 18/14 (14 bodů), z trojky 26/11 (33 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 47 bodů



4. Tomáš Pomikálek (Děčín): bilance z čáry trestného hodu 14/3 (3 body), z trojky 26/12 (36 bodů), z půlky hřiště 5/1 (5 bodů) – celkem 44 bodů



5. Lukáš Kosík (Kolín): bilance z čáry trestného hodu 16/6 (6 bodů), z trojky 27/12 (36 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 42 bodů



6. Matěj Snopek (Ostrava): bilance z čáry trestného hodu 17/8 (8 bodů), z trojky 27/7 (21 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 29 bodů



7. František Fuxa (USK Praha): bilance z čáry trestného hodu 16/4 (4 body), z trojky 27/4 (12 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 16 bodů



Průběžné pořadí:



1. Děčín 283

2. Opava 279

3. Pardubice 274

4. Ústí nad Labem 269

5. Kolín 258

6. NH Ostrava 250

7. USK Praha 236