„Byl to nádherný pocit, můj splněný sen a ještě k tomu v Srbsku,“ prozradil talentovaný ostravský stolní tenista, který byl v turnaji nasazený jako číslo deset. Ve světovém žebříčku juniorů po víkendu vylétl nahoru o neuvěřitelných 68 míst z 99. na 31. příčku!

Sám potom zakončil zápas na první pokus. „Vedl jsem 11:10 na míčky, dal jsem servis a soupeř zkazil příjem,“ popsal svůj využitý mečbol v pátém setu. „Byla to obrovská euforie, vyhrál jsem celý turnaj. Skákal jsem a objímal se s trenérem, oba jsme na sebe koukali nechápavě,“ vylíčil osmnáctiletý svěřenec Karla Karáska bezprostřední situaci po prvním vítězství v kariéře na tak velkém turnaji.

Stolní tenista Adam Štalzer z TJ Ostrava KST se stal vítězem dvouhry juniorů na turnaji světové série do 19 let v Bělehradě. | Foto: František Zálewský

Předvedl suverénní výkon, kterým kosil jednoho soupeře za druhým. Na cestě za triumfem jich český stolní tenista Adam Štalzer z TJ Ostrava KST na turnaji světové série juniorů do 19 let o víkendu v Bělehradě zdolal všech šest.

