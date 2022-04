Sezona skončila pro TTC Ostrava, které v play-off podlehlo pražskému El Niňu 1:2 na zápasy. V semifinále se TJ Ostrava od 21. dubna utká s Chebem, nejlepším týmem v základní části. Ve druhé dvojici budou o postup do finále bojovat El Niňo Praha a Havlíčkův Brod.

,,V semifinále jsme jako klub po více než dvanácti letech, kdy nám párkrát postup těsně unikl. Z tohoto pohledu je to opravdu obrovský úspěch, který je o to cennější v tom smyslu, že všichni kluci jsou naši odchovanci, což žádný jiný extraligový klub říct nemůže. Určitě se teď pokusíme co nejlépe připravit na semifinálovou bitvu proti Chebu,“ prozradil trenér TJ Ostrava Karel Karásek.

TJ Ostrava by mohla mít v příštím ročníku extraligy stolních tenistů dvojnásobné zastoupení, - její rezervní tým mužů vyhrál I. ligu a čtveřice Adam Štalzer, Radim Morávek, Vít Kadlec a Tomáš Přistál se teď utká o postup v baráži s Hodonínem.

,,Myslím, že první ligu jsme zaslouženě vyhráli hlavně díky velké bojovnosti a nasazení, ale i vyrovnanosti všech hráčů kádru a pohodové atmosféře v týmu. Naše šance proti Hodonínu v baráži jsou právě z těchto důvodů docela slibné, i když očekávám hodně vyrovnaný souboj, ve kterém budou rozhodovat maličkosti,“ řekl Tomáš Přistál, hrající kapitán TJ Ostrava, před baráží. Její termín zatím ještě nebyl stanoven, odehrát by se měla do konce dubna.

Čtvrtfinálová série play-off extraligy stolních tenistů:

TJ Ostrava KST – SKST TESLA BATTERIES Havířov 2:3

Tomáš MARTINKO – Jan VALENTA 3:0 (9,7,5)

Adam ŠTALZER – Petr DAVID 1:3 (-4,-9,9,-8)

Patrik KLOS – Šimon BĚLÍK 1:3 (-5,7,-9,-7)

Tomáš MARTINKO – Petr DAVID 3:1 (4,12,-7,9)

Adam ŠTALZER – Jan VALENTA 0:3 (-9,-8,-11)

SKST TESLA BATTERIES Havířov – TJ Ostrava KST 1:3

Petr DAVID – Patrik KLOS 2:3 (-9,-4,5,6,-5)

Jan VALENTA – Tomáš MARTINKO 3:2 (-6,10,8,-9,8)

Šimon BĚLÍK – Adam ŠTALZER 2:3 (9,-4,-8,3,-7)

Petr DAVID – Tomáš MARTINKO 2:3 (1,-6,6,-7,-6)

TJ Ostrava KST – SKST TESLA BATTERIES Havířov 3:2

Tomáš MARTINKO – Jan VALENTA 3:0 (7,8,7)

Adam ŠTALZER – Petr DAVID 1:3 (10,-7,-5,-6)

Tomáš MARTINKO – Šimon BĚLÍK 3:1 (5,-11,10,9)

Patrik KLOS – Jan VALENTA 3:0 (10,6,9).

Konečný stav série: 2:1.