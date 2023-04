Ostravské krásky se nevzdávají, za stoly bojují o postup do finále. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Nemají to vůbec snadné. Základní část extraligy hrály čtyři mužské a tři ženské týmy z regionu, ale do semifinále to z nich dotáhly jen stolní tenistky TJ Ostrava KST. V sérii play-off sice s úřadujícími českými vicemistryněmi z TT Moravský Krumlov prohrávají 0:1, ale druhý duel hrají v sobotu 22. dubna od 16 hodin v hale ve Varenské ulici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Stolní tenistka Helena Sommerová z TJ Ostrava KST. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík a TJ Ostrava