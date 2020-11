Stolní tenisté TTC budou hrát Ligu mistrů v Německu. Soupeře budou znát brzy

Stolní tenisté TTC Enfireex Ostrava o Ligu mistrů nepřijdou, ale proti jejich minulým čtyřem startům bude letos jiná. Hrát se bude turnajově v tzv. „bublině“ 11. až 18. prosince v německém Düsseldorfu, kde se šestnáct účastníků rozdělí do čtyř skupin. Z nich dva nejlepší týmy postoupí do čtvrtfinále, zbývající pak budou mít šanci zahrát si Evropský pohár. „Když to půjde, hrát určitě chceme,“ uvedl pro web České asociace stolního tenisu olympionik Petr Korbel, manažer a trenér TTC.

Stolní tenis, extraliga mužů: TJ Ostrava – TTC Ostrava, 7. února 2020 v Ostravě. Na snímku Šimon Bělík. | Foto: Deník / Pavel Netolička