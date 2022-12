VIDEO: Oktagon Time v Gongu, Kincl v Ostravě bez Vémoly a pyramida o milion eur

„Konkrétně video se v historii Oktagonu použilo dvakrát a shodou okolností v obou případech jsem na pozici supervizora, který v Oktagonu funguje také jako videorozhodčí, seděl já,“ usmívá se Novák, který má na video v MMA neutrální názor. „Může pomoci ke správnému verdiktu, na druhé straně to může být i na škodu. Ale vnímám to jako pomoc,“ poznamenává.

„Když dá jeden zápasník druhému úder, který není jasně čitelný, zda je legální nebo nelegální, je takzvaně nahulený, a sudí duel kvůli videu stopne, tak ten první ztratí výhodu, protože druhý se může z toho vzpamatovat. Bohužel to rozkouskovává zápasy a to nutí sudího k tomu, aby video využíval jen v opravdu potřebných chvílích,“ vysvětluje Vojtěch Novák.

I on se střetává s kritikou svých verdiktů, které jsou na internetu pro fanoušky k dispozici. A to také z vlastních řad, tedy od kamarádů, přátel, a známých. „Jsem rád, že to je veřejně, protože já si své výroky obhájím. Každý galavečer se ale něco objeví,“ přiznává, přičemž naposledy vysvětloval, proč přisoudil své body Bojanu Veličkovičovi v souboji s Máté Kertészem.

„Dokonce mi chodily nenávistné vzkazy a výhrůžky, hrozící až fyzickou likvidací,“ upozorňuje. „Lidi na to sází, ale zrovna tento zápas byl jasný, všichni sudí rozhodli stejně, byť se neshodneme vždy. Rozhodujeme ale podle pravidel,“ pokračuje Vojtěch Novák.

„Neříkám, že tomu lidé nerozumí, ale byla to ukázka toho, jak člověk, který je přímo u klece a vidí i to, co v televizi vidět nejde, dává jednotlivým úderům váhu a potenciál ukončit zápas. Sám přitom vím, jak je to jiné, než když na turnaj koukám s kamarády u piva. U klece víte lépe, kolik škody úder způsobil,“ objasňuje.

Bývalý zápas MMA a nyní rozhodčí Vojtěch Novák.Zdroj: archiv Vojtěcha Nováka

VYŠŠÍ TLAK JE ZNÁT

Zápasy, které rozhoduje, si pouští ze záznamu. K obrácenému verdiktu ale nikdy nedošel. Ve speciálních případech – a duel Veličkoviče s Kestészem patřil mezi ně – se pustil do vysvětlování na sociálních sítích. „Většina to vzala, ale našly se výjimky, které tvrdily, že jsme podplacení a je to fraška. Holt na internetu a u klávesnice je každý frajer. Tak to beru,“ směje se Novák.

I jako arbitr dbá na to, aby se posouval. K tomu patří příprava. „Ale není to ta cílená na dané gala, jako když zápasíte. Musíte se v prostředí pohybovat, vzdělávat se v pravidlech, ale měl byste znát techniky, páky, škrcení a tak i ze žíněnky. Prostě vědět, co soupeři daná technika způsobí, protože i tohle hodnotíte. Musíte mít jasno, kdy páka je dotažená, nebo je to jen na oko,“ dává příklad.

„Ale není nutné být zápasník. Většina sudích v UFC nejsou bývalí profesionálové, ale jsou ze žíněnky. Roky trénovali a znají, co která technika dělá. Myslím, že i u nás to platí,“ dodává.

Zvýšený zájem o MMA a sledovanost přináší s sebou i tlak. A to jak na zápasníky, tak také na rozhodčí. „Je to znát, ale odolnost a zkušenosti považuji za nejdůležitější vlastnosti sudího,“ přikývne Novák.

„Není to už jako kdysi, kdy se zápasilo v horní dolní v tělocvičnách. Sudích, které MMA uživí, je do deseti na světě, ale kluci jsou slušně placené sportovní hvězdy. Lidé mají tento sport rádi čím dál víc, čímž tlak na rozhodčí roste. Ale nemám problém se s tím vypořádat,“ prohodí jednoznačně Vojtěch Novák.

Sám může srovnávat se zahraničím a právě Polskem a Ruskem. „Sportovně je ACA dál, může si dovolit největší hvězdy, ale sledovaná není. Nechtějí dělat žádnou show, podle toho to vypadá a nemají velkou odezvu, haly tam jsou poloprázdné. Oktagon je v Česku pod drobnohledem daleko víc. Pokud jde o KSW, tak tam je tlak enormní, ale jako cizinec to moc nevnímám,“ líčí Novák.

PŘEDEJÍT STŘETU ZÁJMŮ

Sportovní kariéru a sny mu už před časem ukončily zdravotní patálie. Jako sudí by se posunu nebránil. „Pokud by se UFC poštěstila, tak je to meta. Ale nemám to vytyčené,“ kroutí hlavou.

V jaké roli bude v sobotu v Ostravě, zatím ještě neví. „Záleží na domluvě. Rozděluje se to den dopředu,“ prozrazuje Novák, přičemž ví, že nebude u zápasů Širokého, Mikuláška, či Kuzníka.

Důvod? Zaujatost, jelikož všechny tři moc dobře zná ještě z dob svého zápasení. Širokému pak dokonce dělá manažera. „Každý sudí má možnost říct, že nemůže, protože hrozí střet zájmů. Pozitivní i negativní. A tomu se snažíme předejít,“ přibližuje s tím, že právě zápasy zmíněného tria ho zajímají nejvíce.

„A samozřejmě hlavní duel Davida Kozmy s Britem. To bude velká řežba, a i když si myslím, že to bude mít těžké, podle mého David pás obhájí. Pokud to Brito neukončí do poloviny druhého kola. Ale více ukáže až zápas,“ uzavírá Vojtěch Novák.