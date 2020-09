Po osmi měsících se na led Ostravar Arény vrátili při reprezentačních prověrkách. Co se u nich během té doby změnilo? „Od prosincové Ostravy přibyl jediný závod, lednové Olympijské hry mládeže ve švýcarském Lausanne,“ připomenul osmnáctiletý rodák z Krnova krásné 8. místo v silné mezinárodní konkurenci.

„Byla to nádhera a náš největší úspěch,“ zasnila se na chvíli sedmnáctiletá Cimlová. „A obrovská zkušenost. Moc se nám tam líbilo,“ doplnil Hlavsa svou taneční partnerku.

On je členem klubu Kraso Krnov, ona se narodila v Pra᠆ze a je v Akademii Tomáše Vernera. I přes velkou vzdálenost mezi oběma městy spolu tvoří juniorský taneční pár. „Vyřešili jsme to tím, že teď spolu bydlíme v Miláně,“ podělil se Hlavsa o největší novinku.

„Obměnili jsme trenérský tým a přesunuli se do Itálie, kde už nastálo trénujeme pod vedením Barbary Fusar Poli, Roberta Pelizzola a Lukáše Csoleye,“ vysvětlil Hlavsa, že bývalá mistryně světa se stala jejich hlavní trenérkou a v Miláně se připravují s celým jejím italským týmem krasobruslařů.

Celosvětová pandemie koronaviru jim ale v březnu předčasně ukončila jejich první společnou sezonu a problémy měli čeští tanečníci i s přípravou v zahraničí. „Ve chvíli, kdy se otevřely hranice, jsme hned odletěli do Itálie, abychom stihli sestavit nový program a všechno na prověrky najezdit,“ prozradila Cimlová.

V Ostravě představili v sobotu nový volný tanec. „Předtím jsme ho jeli pouze dvakrát. Bylo to velmi narychlo, protože v Itálii kvůli covidu nebyla dobrá situace, takže nebylo moc času ho natrénovat,“ přiznal Hlavsa s tím, že vše je třeba ještě vylepšit.

„Byla tam chybička u zvedačky, ale je to nový program, který chce strašně moc najíždění a my ho jeli teprve potřetí,“ dodal mladý krasobruslař. Jeho partnerka si u jiného prvku hrábla rukou na led. „Naštěstí jsem to zachránila a nespadla. Bylo to štěstí,“ usmála se Cimlová.

„Pořád spolu jezdíme pouze rok a půl,“ připomenula, že juniorský taneční pár je na ledě od ledna 2019. Stejný ale nezůstal ani jejich rytmický tanec. „Doufám, že jsme ho vylepšili, udělali jsme v něm několik změn,“ prozradil krnovský krasobruslař.

Času na přípravu mají dost, ostrý start do sezony je čeká až v říjnu. „Je super, že můžeme doladit všechny detaily, ale závody, které nás hrozně baví, nám chybí. Moc jsme se těšili na domácí Grand Prix juniorů v září v Ostravě, bohužel Mezinárodní bruslařská federace seriál zrušila,“ neskrývala zklamání pražská rodačka.

„Zatím nejslibněji vypadá závod v půlce října v Budapešti a listopadový Memoriál Pavla Romana v Olomouci. Musíme to řešit operativně podle toho, jak se bude vyvíjet situace s covidem,“ doplnil její taneční partner.