Hvězdná návštěva! Petra Kvitová dorazila s manželem na tenis do Ostravy. Důvod?

/FOTOGALERIE/ Na tenisový challenger Ostra Group Open přicestovala do Ostravy v úterý vzácná návštěva. Do areálu v Komenského sadech dorazila Petra Kvitová se svým manželem Jiřím Vaňkem. Společně očekávají začátkem července přírůstek do rodiny.

Tenisový turnaj Ostra Group Open 2024, 23. dubna 2024, Ostrava. Na snímku Petra Kvitová. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň