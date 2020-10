„Je to skvěle vymyšlené a navíc z jiných turnajů i vyzkoušené. Hráčka nasedne na letišti do vydezinfikovaného auta s řidičem za clonou, který je už po testu a nechá se odvézt do hotelu. Tam projde speciálním vchodem do testovací místnosti,“ popisuje Tomáš Petera, promotér turnaje.

„Poté, kdy podstoupí test, přesouvá se přímo na pokoj, aniž by se s kýmkoliv potkala. Tam je zavřená až do doby, než přijde výsledek. Až když je test negativní, smí se začít pohybovat volně po hotelu. To je proces, jak se do bubliny vůbec dostane,“ vykládá Petera.

„Pravidla jsou pevně daná. Nejen hráčky, řidiči, ale i všichni ostatní, tedy třeba trenéři, organizátoři a také lidé z hotelu, jsou od začátku opakovaně testovaní a už nesmí z bubliny ven. Ve chvíli, kdy hráčka prohraje, tak končí a hned odjíždí. Totéž platí pro její doprovod,“ pokračuje Petera.

To, že tenistky nemohou do města a poznají jen hotel, kurty a cestu mezi nimi, prožívají různě. Na pohodě jim nepřidávají ani speciálně upravené restaurace s plexiskly, kde jsou stoly daleko od sebe. „Je to v bublině zkrátka jiné,“ říká smířlivě Běloruska Viktoria Azarenková, jedna z největších hvězd.

„Není to už nic nového. Všechny turnaje mají v bublině stejný systém. Přijedeme, necháme se otestovat, jdete na kurty a pak zpátky na hotel. Nikam jinam nechodíme. Tak to je prostě nastavené. I tady v Ostravě to funguje dobře,“ hlásí Barbora Krejčíková, jedna ze sedmi Češek v turnaji.

Každá tenistka tráví čas po svém. „Já koukám ráda na seriály, čtu si. Baví mě životopisy o sportovcích, taky detektivky. Snažím se ale hlavně dobře spát a být odpočatá. Chodím taky na fyzioterapii, na jídlo, vždy tak, abych pořád nebyla zavřená na pokoji,“ dodává další Češka Tereza Martincová.