/FOTOGALERIE/ Kvalitní mužský světový tenis se vrací do Ostravy! Tradiční challenger se rozehraje hlavní soutěží v pondělí 22. dubna na antukových kurtech Ostra Sport Centra v Komenského sadech. Nasazenou jedničkou podniku s dotací 80 tisíc dolarů (1,9 milionu korun) je Kanaďan Gabriel Diallo (150. místo na žebříku ATP), titul bude obhajovat Čech Zdeněk Kolář. Novým titulárním partnerem je společnost Purposia Group.

Vítězství z loňského roku bude obhajovat na ostravském challengeru Ostra Group Open 2024 český tenista Zdeněk Kolář. Vlevo manažer turnaje Tomáš Ostarek, vpravo jeho ředitel Václav Roubíček. | Foto: Ostra Group Open

„Tradiční tenisový mezinárodní turnaj kategorie ATP Challenger se u nás hrát bude. Přípravy jsou v plném proudu, hráči budou postupně přijíždět a zaznamenáváme i zvýšený zájem sportovních fanoušků. Jsme velice vděční našim stálým partnerům, že tuto akci můžeme již pojedenadvacáté uspořádat. Věříme, že se tato akce bude našemu novému titulárnímu partnerovi líbit a zůstane s námi také v dalších letech,“ uvedl manažer turnaje Tomáš Ostarek.

V hlavní soutěži se turnaje zúčastní 32 hráčů, 24 v kvalifikaci a 16 párů ve čtyřhře. „I letos Ostrava přivítá zajímavá jména předních mladých tenistů – Dino Prižmič, vítěz juniorského Rolland Garros 2023, Benjamin Bonzi, vítěz ostravského turnaje z roku 2021, či Damir Džumhur, čerstvý vítěz challengeru v Barlettě,” vyjmenoval ředitel turnaje Václav Roubíček s tím, že do Ostravy lanařil třicetiletého Rakušana Dominika Thiema, bývalou světovou trojku a šampiona US Open z roku 2020. Ten dal nakonec přednost „tisícovce“ v Madridu. „Mluvil jsem i s jeho otcem, ale nakonec to nedopadlo,“ přiblížil Václav Roubíček.

Letos se v souvislosti se situací kolem Českého tenisového svazu objevily dotazy, zda se turnaj vůbec uskuteční. „Organizace a zajištění sponzorství je v plné kompetenci vedení turnajů a já jsem rád, že v Ostravě se podařilo zajistit kontinuitu a další ročník se tu odehraje, navíc s novým titulárním partnerem, kterým je silná společnost z našeho regionu Purposia Group. Náš holding Ostra Group je titulárním partnerem turnaje od roku 2021,” vyjádřil se k otázce finanční podpory turnaje Tomáš Vrátný, předseda představenstva společnosti Ostra Group.

Ostrava má po 10 letech českého šampiona, Kolář navázal na Veselého. Kolik bral?

„Ostrava si tenisový turnaj takového formátu zaslouží. V rámci našeho holdingu vlastníme od roku 2021 Ostra Sport Centrum, kde se turnaj koná. Na těchto kurtech vyrůstal Ivan Lendl, a také proto cítíme potřebu tady tenis nejen udržet. Turnaj jako takový je rovněž výjimečná příležitost pro všechny Ostraváky vidět světový tenis kousek od centra města,“ dodal Tomáš Vrátný.

Toho si je vědomo i vedení města, které turnaj také pravidelně podporuje. „Jak už bývá zvykem, statutární město Ostrava se opět hrdě řadí mezi hlavní partnery turnaje. Těší mě to coby jejího primátora, obyvatele i sportovního fanouška. Známý tenisový bouřlivák John McEnroe kdysi přirovnával tenis k baletu. Je pozoruhodné, že horkokrevný ničitel tenisových raket objevoval v bílém sportu baletní eleganci a noblesu. To o tenisu vypovídá mnohé. Rád bych účastníkům turnaje popřál na ostravských dvorcích mnoho zdaru při hře a nám divákům pak nesmazatelné sportovní zážitky v jedinečné atmosféře. Konec konců, jsme přece její součástí a do značné míry ji spoluutváříme,“ řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.

Tradičním podporovatelem turnaje je také Moravskoslezský kraj. „Těšíme se na největší a nejprestižnější tenisový turnaj v kraji, který je zařazený do ATP Challenger Tour, druhé nejvyšší světové úrovně mužských tenisových turnajů. Jsem rád, že během celého týdne budou moci diváci právě na ostravské antuce živě sledovat výkony tenistů z celého světa," vyjádřil se k prestižní sportovní události Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje pro školství, mládež a sport.

Turnaj letos zaznamenal změnu u druhého titulárního partnera, kdy Monetu Money Bank nahradil holding Purposia Group. „Je to pro nás čest být titulárním partnerem prestižního mezinárodního tenisového turnaje. Předchozí ročníky ostravského challengeru byly místem prvních velkých úspěchů současných tenisových hvězd. Právě jako ony začaly kdysi psát svou historii na tomto kurtu, my jsme tu naši, holdingovou, odstartovali loni, kdy Purposia Group oficiálně vznikla zejména kolem naší ostravské stavební společnosti HSF System a nyní už zastřešuje více než třicítku úspěšných firem. Vytvořili jsme skupinu zabývající se celým životním cyklem stavebních projektů, a i přesto, že jsme aktivní v několika zemích Evropy, stále je to Ostrava, kde jsme před více než 20 lety začali podnikat,” představil holding Purposia Group jeho předseda představenstva Jan Hasík. „Proto je podpora sportu hlavně tady v regionu naší srdeční záležitostí. Mimo tenis je nám blízká obzvlášť cyklistika. Naše pomoc směřuje ale také výrazně do kulturních a charitativních aktivit,“ uzavřel Jan Hasík.

První kolo hlavní soutěže začíná v pondělí 22. dubna, předchází mu první kolo kvalifikace, které se odehraje již v neděli 21. dubna. Semifinále se odehraje v sobotu 27. dubna a finále dvouhry 28. dubna od 11 hodin. Denní vstupné činí 50 korun, na finále 80 korun. Lístky lze koupit pouze v místě konání. Kompletní informace na ostragroupopen.cz.