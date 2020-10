Holky v jejím věku řeší školu, kluky a sousední státy znají maximálně z dovolených s rodiči. Ovšem ona žije jinak. Coco Gauffová je díky talentu a dřině už teď celebritou v tenisovém prostředí po celém světě. Už ho i procestovala. Ostatně 16letá americká naděje strávila poslední dny v Ostravě, kde došla do osmifinále (nakonec prohrála drama s Arynou Sabalenkovou).

KRÁSNÉ POPRVÉ. Americká tenistka Coco Gauffová po svém premiérovém titulu na okruhu WTA, kterého dosáhla v patnácti letech v rakouském Linci. Zajímavostí je, že prohrála v kvalifikaci a do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser. Na snímku také mamimka | Foto: Deník / VLP Externista

Její dny však určitě přijdou. Vždyť na svém kontě už má mezi elitou jeden titul, hraním si stačila brzy vydělat svůj první milion dolarů. „Když na okruhu začínala, hrála uvolněně, bezstarostně, a tak jí to maximálně vyhovovalo. Teď už je situace trochu jiná. V některých zápasech je na ní vidět nervozita, ta se projevuje hlavně při servisu a na síti, kde má ještě pořád rezervy,“ tvrdí legendární Chris Evertová, osmnáctinásobná grandslamová vítězka. A jedním dechem dodává: „Myslím, že do dvou let vyhraje titul na grandslamu.“