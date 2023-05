VIDEO: Tenisová hvězda Monfils se v Ostravě chystá na turnajovou premiéru

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kdo by ho nechtěl vidět na vlastní oči v akci? Oblíbený francouzský tenista Gael Monfils, bývalý šestý hráč světa, se v Ostravě připravuje na svůj premiérový vstup do tradičního turnaje. Na to, jak vypadal pondělní odpolední trénink šestatřicetiletého showmana, se můžete podívat v přiložené galerii i krátkém videu díky fotografovi Deníku Lukáši Kaboňovi.

Tenisový turnaj Ostra Group Open 2023, 24. dubna 2023, Ostrava. Trénink mezi Jiří Veselý (CZE) a Gael Monfils (FRA). | Video: Deník/Lukas Kabon