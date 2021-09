Po Karolíně Plíškové (3. hráčka světa), se omluvily také Barbora Krejčíková (5.) a Karolína Muchová (25). Z nejvýše nasazených českých tenistek tak zůstává v pavouku pouze Petra Kvitová (10.).

Plíškovou vyřadilo ze hry poraněné zápěstí. „Není úplně jednoduché, omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka,“ prohlásila Plíšková.

„Pauzu mi doporučil pan doktor Kebrle, se kterým už nějaký čas řeším problémy se svou rukou. Chtěla bych tak aspoň na dálku popřát organizátorům v Ostravě, ať se turnaj vydaří,“ doplnila Karolína Plíšková.

„Jsem velice zklamaná, že přijdu o domácí akci, strašně jsem se těšila, že budu hrát v Ostravě, ale po tom, co se stalo v New Yorku, jsem se řídila radami lékařů a bohužel jsem se nedokázala včas zotavit, abych byla schopna předvést takovou hru, kterou si ostravské publikum zaslouží,“ vysvětlila svou absenci na ostravském podniku Barbora Krejčíková.

„Musela jsem se odhlásit z turnaje v Ostravě, což mě moc mrzí. Snažila jsem se dát do poslední chvíle do kupy, ale bohužel to nešlo,“ sdělila v neděli prostřednictvím videa na oficiálních facebookových stránkách turnaje Karolína Muchová, která zůstala do pondělí v Ostravě, kde v odpoledních hodinách uspořádala alespoň autogramiádu.

Úvodní den se tak obešel bez českých hráček a téměř bez diváků na tribunách. V úterý se představí hned dvě domácí tenistky. Ve vzájemném souboji si to rozdají Kateřina Siniaková (50.) a Tereza Martincová (61.), které obdržely divoké karty.