Vstupenky na turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021 se prodávají v síti Ticketlive. Cena celodenní vstupenky na první čtyři dny turnaje (pondělí až čtvrtek) je 200 korun do vyšších pater ostravské arény, blíže kurtu ve spodním sektoru pak 300 korun. Od pátečních zápasů čtvrtfinále až do nedělního finále stojí lístky 300 a 400 korun.

Ve středu zasáhne do turnaje třetí česká tenistka v pavouku Petra Kvitová, která vyzve ruskou kvalifikantku Anastasii Potapovovou. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu je v Ostravě druhou nasazenou a v prvním kole měla volný los. S Potapovovou (92.) by se měly podle předběžného plánu utkat od 18 hodin a půjde o jejich první vzájemný zápas.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.